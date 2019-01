Papa Franjo će posjetiti Rumunjsku između 31. svibnja i 2. lipnja

Papa Franjo planira posjetiti Rumunjsku između 31. svibnja i 2. lipnja, naveo je Vatikan u petak

Papa će posjetiti Rumunjsku u vrijeme rumunjskog predsjedanja Europskom unijom.

Papa Franjo tijekom 2019. planira još četiri putovanja: u Panamu od 23. do 27. siječnja, Ujedinjene Arapske Emirate od 3. do 5. veljače, u Maroko 30. i 31. ožujka i Bugarsku i Makedoniju od 5. do 7. svibnja.