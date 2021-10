Papa Franjo obratio se proizvođačima oružja i tehnološkim divovima

Papa Franjo svjestan je da ga neki ljudi, uključivo u samoj Crkvi, smatraju gnjavatorom jer brani siromašne i ranjive no obećao je da će to nastaviti činiti jer je to dio kršćanskog nauka

"Razmišljajući o isključenju i nejednakosti, gnjavim sa svojim pitanjima. Ali pitat ću ponovno i ponovno. I pitat ću svakoga u ime Boga", rekao je Franjo. Pozvao je farmaceutske tvrtke da se odreknu patenata za proizvodnju cjepiva protiv covida-19 i učine ih dostupnima za siromašne, jer je u nekim siromašnih zemljama cijepljeno tek 3 do 4 posto stanovništva. Papa se obratio videovezom Svjetskom sastanku narodnih pokreta, krovne organizacije koja okuplja društvene pokrete i udruge kojima je u fokusu borba protiv nejednakosti, pravo na rad i posjedovanje zemlje, zdravstvena skrb i druga socijalna pitanja u državama u razvoju.