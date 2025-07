Palestinci umiru od gladi ili pogibaju tražeći pomoć. Kako je uopće pojas Gaze doveden do humanitarne katastrofe?

Vrlo brzo je došlo do humanitarne krize, a stanovnici pojasa Gaze, bez mogućnosti bijega, suočili su se s glađu i s razornom izraelskom vojnom kampanjom kao odgovorom na Hamasov napad. Organizacije za ljudska prava više su puta kritizirale izraelsku upotrebu hrane kao 'ratnog oružja', i optužile ga za nametanje 'kolektivne kazne'.

Kako smo došli do ovakve strašne situacije objasnio je CNN.

Među agencijama koje su bile meta napada bila je i UN-ova agencija za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA), koju je Izrael tvrdio da među zaposlenicima ima one koji su bili uključeni u Hamasov napad 7. listopada. Istraga UN-a otkrila je da je devet od 13.000 zaposlenika UNWRA-e sa sjedištem u Gazi 'možda' sudjelovalo i više ne radi u agenciji.

Krizu je dodatno pogoršala izraelska kampanja protiv UN-a i njegovog sustava pružanja pomoći, za koji je Izrael tvrdio da je neučinkovit i da je dopustio da pomoć padne u ruke Hamasa. UN to poriče.

Nakon međunarodnog pritiska, prvi kamioni s pomoći ušli su u Gazu krajem listopada. Privremeno primirje između Izraela i Hamasa započelo je 24. studenog 2023., što je neznatno povećalo dostavu pomoći. No, primirje je propalo tjedan dana kasnije.

UN je upozorio samo nekoliko tjedana nakon početka rata da se red počinje urušavati, a očajni Palestinci 'kradu' brašno i higijenske potrepštine iz skladišta. Do studenog 2024. UN je ponovno digao uzbunu, poručivši da je mogućnost dostave pomoći "potpuno nestala".

Još jedno propalo primirje i novi sustav pomoći

Početkom godine, 19. siječnja postignut je još jedan privremeni prekid vatre. Pomoć je nastavljena, ali je i dalje bila znatno manja od potrebne.

Izrael je 2. ožujka ponovno uspostavio potpunu blokadu Gaze nakon isteka primirja. Dva tjedna kasnije, nastavio je borbe, a dužnosnici su rekli da je cilj bio prisiliti Hamas da prihvati nove uvjete prekida vatre i oslobodi taoce.

Do srpnja je Svjetski program za hranu (WFP) procijenio da se četvrtina stanovništva Gaze suočava s uvjetima sličnim gladi. Najmanje 80 djece umrlo je od pothranjenosti od početka sukoba, priopćilo je palestinsko ministarstvo zdravstva. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), većina tih slučajeva dogodila se nakon blokade koja je započela u ožujku.

U svibnju je GHF, kontroverzna nova organizacija koju podržavaju Izrael i Amerika, objavila da će započeti s radom uz odobrenje Izraela. Samo nekoliko dana prije nego što je GHF počeo s radom, njegov direktor Jake Wood dao je ostavku , rekavši da je nemoguće obavljati svoj posao 'dok se istovremeno strogo pridržava humanitarnih načela humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti'.

Zaklada je osnovana kako bi zamijenila ulogu UN-a u Gazi, a istovremeno je udovoljila izraelskim zahtjevima da pomoć ne stigne do Hamasa. GHF je rekao da će koordinirati s izraelskom vojskom, ali da će sigurnost osiguravati privatni vojnici.

UN je odbio sudjelovati, tvrdeći da GHF model krši neke osnovne humanitarne principe. Kritičari su primijetili da postoji samo mali broj punktova za distribuciju pomoći u južnoj i središnjoj Gazi - daleko manje od stotina prema prethodnom UN-ovom modelu. To je dovelo do toga da se velik borj ljudi okuplja na ograničenim lokacijama i da se stvaraju gužve. GHF je branio svoj sustav, rekavši da je to 'siguran model koji onemogućava pljačku'.

No ubrzo nakon što je Zaklada započela s radom 27. svibnja, njen plan za dostavu pomoći plan je postao smrtonosan jer su oni koji su tražili pomoć sve češće ubijani u blizini punktova GHF-a.

Palestinski dužnosnici i svjedoci rekli su da su izraelske trupe odgovorne za većinu smrti. Izraelska vojska priznala je da je u nekim slučajevima ispaljivala upozoravajuće hice prema mnoštvu, ali je negirala odgovornost za druge incidente.