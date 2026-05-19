VATRENI KAOS

Pakao kod Los Angelesa: Vatrena stihija guta kuće, snimke iz svemira šokiraju

M. Šu.

19.05.2026 u 17:50

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Apu GOMES / AFP / Profimedia
Veliki požari ponovno haraju južnom Kalifornijom, a satelitske snimke pokazuju golema područja zahvaćena vatrom i dimom

Satelitske snimke otkrile su razmjere velikih požara koji se šire južnom Kalifornijom, gdje su vlasti naredile masovne evakuacije zbog brzog napredovanja vatrene stihije, piše BBC.

Najveći požar, nazvan Sandy Fire, izbio je u ponedjeljak ujutro u gradu Simi Valley sjeverozapadno od Los Angelesa. Snimke iz satelita prikazuju golemi oblak dima koji se širi iznad područja južno od grada.

Više od 10.000 kuća evakuirano

Prema podacima kalifornijskih vatrogasaca, požar se proširio na više od 550 hektara i zasad nije stavljen pod kontrolu. U gašenju sudjeluje oko 750 vatrogasaca, uz helikoptere koji tijekom noći izbacuju vodu na najkritičnije dijelove požarišta.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom objavio je da je više od 10.000 kuća evakuirano iz Simi Valleyja i okolnih naselja. Dodatnih 3500 kuća nalazi se pod upozorenjem za moguću evakuaciju, uključujući dijelove okruga Los Angeles.

Satelitske snimke pokazuju razmjere požara u Kaliforniji Izvor: Profimedia / Autor: STR / AFP / Profimedia

Požar navodno izazvao traktor

Policija Simi Valleyja priopćila je da je požar vjerojatno izbio nakon što je jedna osoba traktorom udarila u stijenu, što je izazvalo iskrenje i zapaljenje vegetacije.

Vatrogasci navode da su jaki vjetrovi tijekom ponedjeljka dodatno ubrzali širenje vatre. Škole u Simi Valleyju zatvorene su u utorak zbog opasnosti od požara.

Sandy Fire u Kaliforniji
Sandy Fire u Kaliforniji Izvor: Profimedia / Autor: Ted Soqui / Sipa USA / Profimedia

Gori i nacionalni park na otoku

Satelitske snimke pokazuju i drugi veliki požar na otoku Santa Rosa uz obalu Kalifornije. Vatra je ondje zahvatila oko 6000 hektara Nacionalnog parka Channel Islands.

Požar gasi najmanje 70 vatrogasaca i rendžera, a američka obalna straža izvukla je jednog 67-godišnjeg muškarca s otoka. Santa Rosa Island poznat je po rijetkom biljnom i životinjskom svijetu te je uglavnom nenaseljen.

Kalifornija još pamti katastrofu iz 2025.

Požari ponovno bude strah u Kaliforniji nakon katastrofalnih požara koji su pogodili područje Los Angelesa početkom 2025. godine.

Tada je poginulo oko 30 ljudi, a više od 10.000 kuća je uništeno.

