WHO upozorava: Ebola se širi brže nego što se mislilo

WHO upozorava da se epidemija možda širila tjednima prije nego što je službeno otkrivena krajem travnja, piše BBC .

Prema posljednjim informacijama, u Kongu je od ebole umrla najmanje 131 osoba, dok je više od 500 slučajeva pod sumnjom . Jedan slučaj sa smrtnim ishodom potvrđen je i u susjednoj Ugandi.

Stanovnici područja pogođenih epidemijom ebole u Demokratskoj Republici Kongo upozoravaju da se virus širi velikom brzinom , dok Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) strahuje da bi stvarni broj zaraženih mogao biti znatno veći od službenih podataka.

‘Ljudi umiru vrlo brzo’

Stanovnici pokrajine Ituri, epicentra epidemije, za BBC govore da među ljudima vlada strah. 'Ebola nas muči. Ljudi umiru jako brzo', rekao je jedan stanovnik koji se predstavio kao Bigboy.

Dodao je da se ljudi pokušavaju zaštititi pranjem ruku, ali da mnogi nemaju pristup zaštitnim maskama i drugoj opremi.

Drugi stanovnik, Alfred Giza, rekao je da zajednica zna koliko je virus opasan, ali da ljudi ne znaju što učiniti ako se netko od njihovih bližnjih zarazi.

WHO: Virus se možda već proširio izvan epicentra

Predstavnica WHO-a u Kongu Anne Ancia upozorila je da istraga pokazuje kako se virus vjerojatno već proširio i na druga područja.

'Što više istražujemo, sve je jasnije da se epidemija već proširila preko granica i u druge pokrajine', rekla je.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se virus pojavio i u Gomi, velikom gradu na istoku Konga s gotovo 850.000 stanovnika. Situaciju dodatno otežavaju ratovi, humanitarna kriza i velika migracija stanovništva.

Strah od puno većeg broja zaraženih

Novo modeliranje londonskog centra MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis sugerira da je broj stvarnih slučajeva možda znatno podcijenjen.

Stručnjaci upozoravaju da bi broj zaraženih mogao već premašiti tisuću ljudi.

Nema cjepiva za ovaj soj ebole

Poseban problem predstavlja činjenica da za Bundibugyo soj ebole, koji je odgovoran za ovu epidemiju, trenutno ne postoji odobreno cjepivo. WHO sada hitno procjenjuje mogu li postojeći lijekovi i terapije pružiti određenu zaštitu.

U međuvremenu afričke države pojačavaju kontrole na granicama i pripremaju bolnice za moguće širenje bolesti. Ruanda je zatvorila granicu s Kongom, dok je Uganda građanima savjetovala izbjegavanje rukovanja i zagrljaja.



Njemačko ministarstvo zdravstva potvrdilo je da se jedan američki državljanin zaražen ebolom prebacuje na liječenje u Njemačku. Američki CDC radi i na evakuaciji još najmanje šest Amerikanaca koji su bili izloženi virusu.