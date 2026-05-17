Dron izazvao požar kod nuklearne elektrane u UAE-u, raste napetost u Perzijskom zaljevu

Dron je udario u električni generator izvan unutarnjeg perimetra nuklearne elektrane Barakah , objavio je Ured za medije Abu Dhabija, dodavši da nema ozlijeđenih i da je razina zračenja normalna.

Dužnosnici Emirata rekli su da istražuju odakle je napad izveden i da UAE imaju puno pravo odgovoriti na takve "terorističke napade" . Emirati su ranije optuživali Iran za napad na njihove energetske ciljeve, nazvavši to eskalacijom sukoba u regiji.

Međunarodna agencija za atomsku energiju izvijestila je da "jedinicu 3" elektrane napajaju hitni dizelski generatori (EDG) koji osiguravaju trenutačno rezervno napajanje na licu mjesta za vrijeme kvarova na mreži te je pozvala na "maksimalnu vojnu suzdržanost" blizu bilo koje nuklearne elektrane.

Ministarstvo obrane UAE objavilo je da su dva druga drona uništena i da su lansirani sa "zapadne granice", ne navodeći pojedinosti.

Za vrijeme rata koji je započeo američkim i izraelskim napadima na Iran 28. veljače, Iran je više puta ciljao u UAE i druge zaljevske države u kojima se nalaze američke vojne baze, pogađajući lokacije koje se odnose i na civilnu i na energetsku infrastrukturu.

EDG-ovi se obično automatski pokreću u roku od deset sekundi od prekida, održavajući vitalne sustave poput hitne rasvjete, sustava za održavanje života i hlađenja u funkciji u bolnicama, brodovima i u podatkovnim centrima.