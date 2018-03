Pacijentice će na kemoterapiju besplatno prevoziti zagrebački taksisti

Prema istraživanju Zaklade Solidarna, čak svaka četvrta žena koja prima kemoterapiju u zagrebačkim bolnicama nema riješen prijevoz na terapiju i s nje, zbog čega su u suradnji s Radio Taxijem Zagreb udruga Nismo same i Zaklada Solidarna u petak pokrenule kampanju 'Nisi sama – ideš s nama', koja prikuplja novac za besplatan prijevoz što većeg broja oboljelih žena

Posebno ugrožena skupina su žene koje se, premda teško bolesne, u većini slučajeva i dalje brinu o kućanstvu i djeci, što je pokazalo istraživanje Zaklade Solidarna i udruge Nismo same , prema kojem 83 posto oboljelih žena ima obitelj.

Nije tajna to da su hrvatske statistike prilično poražavajuće kad je u pitanju smrtnost od malignih bolesti. Naime, svaki četvrti stanovnik umire zbog karcinoma, a što se izlječenja od zloćudnih bolesti tiče - na samom smo europskom začelju.

No predsjednica udruge Nismo same i idejna začetnica projekta Nisi sama – ideš s nama Ivana Kalogjera odlučila je stati na kraj tom problemu. U suradnji sa Zakladom Solidarna i Radio Taxijem Zagreb u petak je krenula kampanja prikupljanja sredstava za besplatan prijevoz što većeg broja oboljelih žena.

Dodaje i da im je želja prebaciti projekt s lokalne na nacionalnu razinu te uključiti muškarce. Ipak, to će biti velik zalogaj s obzirom na to da je prema izračunima Zaklade potrebno od 750 tisuća do milijun kuna kako bi se osigurale potrebe prijevoza samo za oboljele žene.

U projekt se uključilo više od sto zagrebačkih taksista, a prvu vožnju odradio je Zoran Krivačić, i to potpuno besplatno.

'Radim ovaj posao preko 10 godina, a ovo mi je dosad najveća sreća i zadovoljstvo. Mi smo tu kao potpora, a s korisnicama razgovaramo o svemu osim o bolesti', otkriva Krivačić.