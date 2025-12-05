Ovo su nove cijene zdravstvenih usluga: Jedan dio građana plaćat će više

Kako 20 posto cijene zdravstvene usluge snose oni koji nemaju dopunsko osiguranje, dio pacijenata od danas ima nešto veće račune. Izuzetak su situacije u kojima je unaprijed određen minimalni ili maksimalni iznos participacije, piše Večernji.

Bolnicama su povećani koeficijenti za dijagnostičko-terapijske postupke za 10 posto, dok su cijene prevencije i ostalih DTP-ova porasle između tri i sedam posto.

Uvedene su i nove cijene bolničkog dana: osnovna skrb ostaje 17,70 eura jer je to zakonski minimum, dok se pojačana skrb sada naplaćuje 28,45 eura (prije 24,69). Produženi boravak na kirurškim odjelima stoji 25,20 eura na dan, a u intenzivnoj jedinici bez dopunskog ide i do 56 eura dnevno.

Boravak u bolnici najviše 530 eura

Najviši mogući trošak boravka u bolnici za pacijenta bez dopunskog iznosi 530,88 eura. To je gornja granica participacije po jednom računu, bez obzira na to koliko je postupaka obuhvaćeno. Iako cjenik nije javno objavljen, iz HZZO-ovih šifrarnika može se vidjeti koliko pojedini zahvati zapravo koštaju i koliki je udio koji pacijent pokriva.

Neki postupci tako dosežu i nekoliko stotina eura doplate. Primjerice, operativno liječenje prijeloma palčane kosti bez dopunskog stoji 377,33 eura, a prijelom kostiju šake 132,26 eura. Koronarografija se doplaćuje 391,22 eura, dok perkutana koronarna intervencija, bilo planirana ili u hitnoj situaciji poput infarkta, nosi participaciju od 487,56 eura.