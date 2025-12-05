VIDEO Majstorski udar na ključne lokacije: Pogođena ruska morska luka i rafinerija nafte

Ukrajinski dronovi pogodili su rusku morsku luku Temryuk u Krasnodarskom kraju te rafineriju nafte Syzran u Samarskoj oblasti u napadima tijekom noći 4. i 5. prosinca, izvijestili su ruski dužnosnici i lokalni mediji
Operativni stožer Krasnodarskog kraja potvrdio je da je napad dronom izazvao požar u luci Temryuk. Lokalni stanovnici ranije su javili da se čuju eksplozije te da gore spremnici goriva.
Iako vlasti nisu navele što je točno pogođeno, priopćile su da su „elementi lučke infrastrukture u Temryuku oštećeni“. Osoblje je evakuirano, a prema prvim informacijama nema ozlijeđenih, javlja Kyiv Independent.
Luka Temryuk smatra se jednim od ključnih ruskih objekata u Azovskom moru. Upravlja terminalom za izvoz nafte, skladištima i otpremom naftnih derivata, a u njoj se nalazi i veliko postrojenje za ukapljeni naftni plin.
Ruska oporbena novinska kuća Astra, analizirajući snimke s društvenih mreža, navela je da je plinski terminal gorio nakon napada.
Rafinerija Syzran ponovno na meti
Iste noći stigla su izvješća o eksplozijama u rafineriji nafte Syzran u Samarskoj oblasti. Stanovnici su objavili fotografije i videe napada, a gradonačelnik Sergej Volodčenkov potvrdio je da je grad pogođen dronom, no nije precizirao koja je infrastruktura oštećena.
Kyiv Independent nije mogao neovisno potvrditi ova izvješća u trenutku objave.
Rafinerija Syzran, koja se nalazi oko 700 kilometara od ukrajinske granice, u funkciji je od 1942. godine i u vlasništvu je ruske državne naftne kompanije Rosnjeft. Godišnje može preraditi oko 8,5 milijuna tona sirove nafte.
Postrojenje je već ranije bilo meta ukrajinskih dronova u sklopu šire kampanje napada na rusku energetsku infrastrukturu - ključan izvor prihoda i goriva za ruski ratni stroj.
'Sankcije dugog dometa'
Ukrajina sve češće koristi domaće dronove dugog dometa kako bi napadala ciljeve duboko unutar Rusije.
Ukrajinski politički i vojni dužnosnici ove operacije nazivaju „sankcijama dugog dometa“, usmjerenima na oslabljivanje ruske naftne industrije i financiranja rata.