Ovo su najmoćnije putovnice na svijetu: Amerika prvi put izvan top 10, prestigla je i Hrvatska

Prema Henley Passport Indexu, jednom od najpoznatijih koji analiziraju tu vrstu slobode kretanja, američka putovnica prvi put u 20 godina više nije među deset najjačih. Prema najnovijem tromjesečnom izvještaju, SAD je prvi put izvan top 10.

Na vrhu ljestvice sada dominiraju azijske zemlje: Singapur vodi s bezviznim pristupom u čak 193 zemlje, a slijede Južna Koreja s njih 190 i Japan sa 189.

Sjedinjene Američke Države pale su na 12. mjesto te izjednačene s Malezijom. Građani obiju zemalja mogu putovati bez vize u 180 od ukupno 227 država i teritorija koje Henley & Partners prati u suradnji s Međunarodnim udruženjem zračnog prijevoza (IATA). Budući da više zemalja dijeli ista mjesta na ljestvici, čak 36 država sada nadmašuje SAD po slobodi putovanja.

Lista najmoćnijih putovnica

Stanje u 2025. godini:

Singapur (193 destinacije) Južna Koreja (190) Japan (189) Njemačka, Italija, Luksemburg, Španjolska, Švicarska (188) Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Nizozemska (187) Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Švedska (186) Australija, Češka, Malta, Poljska (185) Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo (184) Kanada (183) Latvija, Lihtenštajn (182) Island, Litva (181) SAD, Malezija (180)

Promjene viznih režima

Još 2014. godine SAD je držao prvo mjesto, a još sredinom 2024. bio je u top 10. Što se dogodilo?

Pad je posljedica niza promjena u viznim režimima. Primjerice, Brazil je u travnju ukinuo bezvizni ulazak za građane SAD-a, Kanade i Australije zbog nedostatka reciprociteta. Kina je istodobno proširila svoju otvorenost – dopustila je putovanja bez vize za desetke europskih zemalja, uključujući Njemačku i Francusku, ali ne i za Amerikance.

I Papua Nova Gvineja i Mjanmar prilagodili su svoje politike ulaska, čime su poboljšali poziciju drugih država i pogoršali američku. Prema najnovijem izvješću Henleyja, dodatni udarac stigao je iz Somalije, koja je uvela novi sustav eViza, i Vijetnama, koji je izostavio SAD s popisa novih bezviznih partnera.

'Pad snage američke putovnice proteklog desetljeća više je od pukog preslagivanja rangiranja – to signalizira temeljnu promjenu u globalnoj mobilnosti i dinamici meke moći', rekao je Christian H. Kaelin, predsjednik Henley & Partnersa. 'Nacije koje prihvaćaju otvorenost i suradnju napreduju, a one koje se oslanjaju na prošle privilegije zaostaju.'