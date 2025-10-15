najnoviji izvještaj

Ovo su najmoćnije putovnice na svijetu: Amerika prvi put izvan top 10, prestigla je i Hrvatska

Maja Čohan

15.10.2025 u 11:11

Izvor: Ostale fotografije / Autor: MUP, Henley Passport Index, Neven Bucevic
Što zapravo čini putovnicu moćnom? Najjednostavnije rečeno - mogućnost putovanja svijetom gotovo bez ograničenja, dakle prelaženje granica samo uz mahanje dokumentom, bez viza i dodatnih procedura

Prema Henley Passport Indexu, jednom od najpoznatijih koji analiziraju tu vrstu slobode kretanja, američka putovnica prvi put u 20 godina više nije među deset najjačih. Prema najnovijem tromjesečnom izvještaju, SAD je prvi put izvan top 10.

Na vrhu ljestvice sada dominiraju azijske zemlje: Singapur vodi s bezviznim pristupom u čak 193 zemlje, a slijede Južna Koreja s njih 190 i Japan sa 189.

Sjedinjene Američke Države pale su na 12. mjesto te izjednačene s Malezijom. Građani obiju zemalja mogu putovati bez vize u 180 od ukupno 227 država i teritorija koje Henley & Partners prati u suradnji s Međunarodnim udruženjem zračnog prijevoza (IATA). Budući da više zemalja dijeli ista mjesta na ljestvici, čak 36 država sada nadmašuje SAD po slobodi putovanja.

Lista najmoćnijih putovnica

Stanje u 2025. godini:

  1. Singapur (193 destinacije)
  2. Južna Koreja (190)
  3. Japan (189)
  4. Njemačka, Italija, Luksemburg, Španjolska, Švicarska (188)
  5. Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Nizozemska (187)
  6. Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Švedska (186)
  7. Australija, Češka, Malta, Poljska (185)
  8. Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo (184)
  9. Kanada (183)
  10. Latvija, Lihtenštajn (182)
  11. Island, Litva (181)
  12. SAD, Malezija (180)

Promjene viznih režima

Još 2014. godine SAD je držao prvo mjesto, a još sredinom 2024. bio je u top 10. Što se dogodilo?

Pad je posljedica niza promjena u viznim režimima. Primjerice, Brazil je u travnju ukinuo bezvizni ulazak za građane SAD-a, Kanade i Australije zbog nedostatka reciprociteta. Kina je istodobno proširila svoju otvorenost – dopustila je putovanja bez vize za desetke europskih zemalja, uključujući Njemačku i Francusku, ali ne i za Amerikance.

I Papua Nova Gvineja i Mjanmar prilagodili su svoje politike ulaska, čime su poboljšali poziciju drugih država i pogoršali američku. Prema najnovijem izvješću Henleyja, dodatni udarac stigao je iz Somalije, koja je uvela novi sustav eViza, i Vijetnama, koji je izostavio SAD s popisa novih bezviznih partnera.

'Pad snage američke putovnice proteklog desetljeća više je od pukog preslagivanja rangiranja – to signalizira temeljnu promjenu u globalnoj mobilnosti i dinamici meke moći', rekao je Christian H. Kaelin, predsjednik Henley & Partnersa. 'Nacije koje prihvaćaju otvorenost i suradnju napreduju, a one koje se oslanjaju na prošle privilegije zaostaju.'

Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati – novi pobjednici

Britanska putovnica, koja je 2015. godine bila prva na svijetu, sada je pala na osmo mjesto – najniže u povijesti. Istovremeno je Kina doživjela pravi skok: s 94. mjesta 2015. popela se na 64. mjesto ove godine nakon što je osigurala bezvizni pristup za još 37 destinacija.

Henley navodi niz poteza Pekinga. Primjerice, sporazum o slobodnom putovanju s Rusijom i državama Perzijskog zaljeva te dogovor s nekoliko europskih i južnoameričkih zemalja dio su kineske politike otvaranja svijetu.

Još veći uspjeh bilježe Ujedinjeni Arapski Emirati jer su u samo deset godina skočili s 42. na osmo mjesto, ostvarivši nevjerojatan napredak od 34 pozicije.

Na samom dnu, bez promjena, i dalje su Afganistan (106. mjesto) s bezviznim pristupom u samo 24 zemlje, Sirija (105.) s 26 i Irak (104.) s 29. Razlika između najmoćnije i najslabije putovnice danas iznosi čak 169 destinacija.

Zašto je američka putovnica tako oslabila?

Slabiji plasman američke putovnice u srpnju je komentirao i Richard Quest, glavni urednik CNN Businessa. Istaknuo je da je američku mobilnost ograničilo uvođenje novih sustava poput ESTA-e u Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

'Možemo li to povezati s imigracijskim politikama Trumpove administracije? Da, vjerojatno možete, barem donekle', rekao je Quest. No dodao je da su putovnice na vrhu ljestvice 'još uvijek vrlo poželjne, s minimalnim ograničenjima'.

Henley & Partners, koji stoji iza ovog indeksa, savjetuju i bogate klijente zainteresirane za tzv. državljanstva putem ulaganja – programe u kojima investicija otvara vrata moćnijoj putovnici. Quest se osvrnuo i na Trumpov prijedlog iz veljače o 'zlatnoj kartici', vrijednoj pet milijuna dolara. 'Ali za prosječnu osobu to ne znači gotovo ništa', rekao je. 'Imate svoju putovnicu, učite i živite s time.'

Henleyjeva lista samo je jedna od nekoliko svjetskih ljestvica koje procjenjuju snagu putovnica prema broju zemalja u koje se može putovati bez vize, uključujući Arton Capital Passport Index.

