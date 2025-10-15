Ovo su najmoćnije putovnice na svijetu: Amerika prvi put izvan top 10, prestigla je i Hrvatska

Što zapravo čini putovnicu moćnom? Najjednostavnije rečeno - mogućnost putovanja svijetom gotovo bez ograničenja, dakle prelaženje granica samo uz mahanje dokumentom, bez viza i dodatnih procedura
Prema Henley Passport Indexu, jednom od najpoznatijih koji analiziraju tu vrstu slobode kretanja, američka putovnica prvi put u 20 godina više nije među deset najjačih. Prema najnovijem tromjesečnom izvještaju, SAD je prvi put izvan top 10.
Na vrhu ljestvice sada dominiraju azijske zemlje: Singapur vodi s bezviznim pristupom u čak 193 zemlje, a slijede Južna Koreja s njih 190 i Japan sa 189.
Sjedinjene Američke Države pale su na 12. mjesto te izjednačene s Malezijom. Građani obiju zemalja mogu putovati bez vize u 180 od ukupno 227 država i teritorija koje Henley & Partners prati u suradnji s Međunarodnim udruženjem zračnog prijevoza (IATA). Budući da više zemalja dijeli ista mjesta na ljestvici, čak 36 država sada nadmašuje SAD po slobodi putovanja.
Lista najmoćnijih putovnica
Stanje u 2025. godini:
- Singapur (193 destinacije)
- Južna Koreja (190)
- Japan (189)
- Njemačka, Italija, Luksemburg, Španjolska, Švicarska (188)
- Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Nizozemska (187)
- Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Švedska (186)
- Australija, Češka, Malta, Poljska (185)
- Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo (184)
- Kanada (183)
- Latvija, Lihtenštajn (182)
- Island, Litva (181)
- SAD, Malezija (180)
Promjene viznih režima
Još 2014. godine SAD je držao prvo mjesto, a još sredinom 2024. bio je u top 10. Što se dogodilo?
Pad je posljedica niza promjena u viznim režimima. Primjerice, Brazil je u travnju ukinuo bezvizni ulazak za građane SAD-a, Kanade i Australije zbog nedostatka reciprociteta. Kina je istodobno proširila svoju otvorenost – dopustila je putovanja bez vize za desetke europskih zemalja, uključujući Njemačku i Francusku, ali ne i za Amerikance.
I Papua Nova Gvineja i Mjanmar prilagodili su svoje politike ulaska, čime su poboljšali poziciju drugih država i pogoršali američku. Prema najnovijem izvješću Henleyja, dodatni udarac stigao je iz Somalije, koja je uvela novi sustav eViza, i Vijetnama, koji je izostavio SAD s popisa novih bezviznih partnera.
'Pad snage američke putovnice proteklog desetljeća više je od pukog preslagivanja rangiranja – to signalizira temeljnu promjenu u globalnoj mobilnosti i dinamici meke moći', rekao je Christian H. Kaelin, predsjednik Henley & Partnersa. 'Nacije koje prihvaćaju otvorenost i suradnju napreduju, a one koje se oslanjaju na prošle privilegije zaostaju.'
Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati – novi pobjednici
Britanska putovnica, koja je 2015. godine bila prva na svijetu, sada je pala na osmo mjesto – najniže u povijesti. Istovremeno je Kina doživjela pravi skok: s 94. mjesta 2015. popela se na 64. mjesto ove godine nakon što je osigurala bezvizni pristup za još 37 destinacija.
Henley navodi niz poteza Pekinga. Primjerice, sporazum o slobodnom putovanju s Rusijom i državama Perzijskog zaljeva te dogovor s nekoliko europskih i južnoameričkih zemalja dio su kineske politike otvaranja svijetu.
Još veći uspjeh bilježe Ujedinjeni Arapski Emirati jer su u samo deset godina skočili s 42. na osmo mjesto, ostvarivši nevjerojatan napredak od 34 pozicije.
Na samom dnu, bez promjena, i dalje su Afganistan (106. mjesto) s bezviznim pristupom u samo 24 zemlje, Sirija (105.) s 26 i Irak (104.) s 29. Razlika između najmoćnije i najslabije putovnice danas iznosi čak 169 destinacija.
Zašto je američka putovnica tako oslabila?
Slabiji plasman američke putovnice u srpnju je komentirao i Richard Quest, glavni urednik CNN Businessa. Istaknuo je da je američku mobilnost ograničilo uvođenje novih sustava poput ESTA-e u Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu.
'Možemo li to povezati s imigracijskim politikama Trumpove administracije? Da, vjerojatno možete, barem donekle', rekao je Quest. No dodao je da su putovnice na vrhu ljestvice 'još uvijek vrlo poželjne, s minimalnim ograničenjima'.
Henley & Partners, koji stoji iza ovog indeksa, savjetuju i bogate klijente zainteresirane za tzv. državljanstva putem ulaganja – programe u kojima investicija otvara vrata moćnijoj putovnici. Quest se osvrnuo i na Trumpov prijedlog iz veljače o 'zlatnoj kartici', vrijednoj pet milijuna dolara. 'Ali za prosječnu osobu to ne znači gotovo ništa', rekao je. 'Imate svoju putovnicu, učite i živite s time.'
Henleyjeva lista samo je jedna od nekoliko svjetskih ljestvica koje procjenjuju snagu putovnica prema broju zemalja u koje se može putovati bez vize, uključujući Arton Capital Passport Index.