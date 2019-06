Ovako Vukovarci uređuju svoja gradska pročelja; traži se pet novih zgrada

Vukovarci koji žive u zgradama imaju prilike prijaviti svoja pročelja za - oslikavanje, a oslikat će ih najpoznatija imena svjetske ulične umjetnosti. Pet stambenih zgrada dobit će drugačiji izgled na idućem izdanju VukovarArta - Luke umjetnosti. Nakon ovogodišnjeg izdanja festivala grad na Dunavu bit će bogatiji za pet novih murala, umjetničkih djela. U Vukovaru je sada ukupno 18 takvih pročelja

Pročelja se oslikavaju u sklopu VukovarArta - Luke umjetnosti (slikanje 3D anamorfnih slika i murala), a u suradnji s poznatim 3D slikarom Filipom Mrveljem koji u Vukovar dovodi najpoznatija imena svjetske ulične umjetnosti.

Ovogodišnje izdanje VukovarArta - Luke umjetnosti obogatilo je Vukovar s pet novih umjetničkih djela. Na pročeljima stambenih zgrada u Vukovaru sada je ukupno 18 murala. U ovogodišnju Luku umjetnosti 'uplovili' su francuska umjetnica Zabou s muralom 'Home is where Your Heart is', hrvatski umjetnik Lonac s muralom 'Skitnica', Thiago Mazza (Brazil) s muralom 'Iris Croatica', WD (Wild Drawing) iz Indonezije uz mural 'Dating' te Mehsos iz Belgije s muralom 'Diamond Bobcat'. Pogledajte što je ostalo iza njih u Vukovaru.