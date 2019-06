Nepripremljen, ogoljen, zbrčkan, prepoznatljiv: Je li Zoran Milanović riskirao porukom ‘Meni nitko ne treba’?

Nakon mjeseci tišine, tijekom kojih su ga drugi proglašavali predsjedničkim kandidatom, a on šutio, Zoran Milanović napokon se obratio 'gradu i svijetu'. Njegov prvi službeni nastup kao izazivača u utrci za Pantovčak za tportal su analizirale stručnjakinje za političku komunikaciju Ankica Mamić i Smiljana Leinert Novosel

Iako je nominalno Milanović kandidat SDP-a, jučerašnji nastup pokazao je kako će se što više distancirati od stranke. Obraćanje je sazvao na neutralnom terenu, u Novinarskom domu, i pojavio se tamo posve sam. Doduše, u publici je bio Orsat Miljanić, a on će očito biti šef kampanje. Bio je previše ogoljen i izložen Dok Ankica Mamić smatra da je u redu to što je bio sam jer je još rano za predstavljanje stožera, Leinert Novosel smatra da je Milanović bio previše izložen i ogoljen.

'Ono što je mene zbunilo to je da je on cijelu tu akciju fokusirao na sebe. U redu, predsjednički izbori jesu personalizirani izbori, no da baš nikoga nije bilo u blizini osim Orsata Miljenića, to mi je djelovalo više kao da netko poduzima nešto na svoju ruku. Ta praznina je komunikacijski ispala previše dominantna kao poruka: 'Meni nitko ne treba'', pojašnjava Leinert Novosel.

Iako je moguće da je to dio njegove strategije, smatra da je Milanović jučer bio previše ogoljen i izložen. 'Na čelu ste grupe građana, istina - prvi ste, ali ste s ljudima', poručuje. Predsjednik s karakterom, sok s karakterom... Što se pak tiče slogana 'Predsjednik s karakterom', Mamić kaže da ju je to podsjetilo na marketinšku kampanju za sokove koji su također 's karakterom'. 'OK, to je Milanovićeva karakteristika. On je čovjek koji je poznat po svom karakteru, no i taj karakter ga je ranije puno koštao', podsjeća Mamić te smatra da je slogan mogao biti bolji i kako nije pun pogodak.

tempiranje 'Ako želi uspjeh kampanje, mora biti vidljiv i ne može nestati' S obzirom na to da su mu istraživanja javnog mnijenja davala odlične rezultate dok još nije rekao ni riječi o kandidaturi, pitamo Mamić bi li se Milanović sada, nakon službene objave, trebao opet pritajiti ili biti svakodnevno prisutan. 'Ako želi uspjeh kampanje, mora biti vidljiv i ne može nestati nakon što se ukazao. Pitanje je u kojoj će se mjeri ukazivati, a to ovisi o Pantovčaku, tj. kada će Kolinda Grabar Kitarović službeno objaviti da ide po drugi mandat. Pravo je vrijeme za kampanju jer ju prate mediji. Kada uđete u onu oglašivačku fazu, onda više ništa nema bez novca. Sada je vrijeme da šalje poruke jer idemo u sezonu kiselih krastavaca i aktivnosti Vlade će padati, a to je za izazivače prilika da komuniciraju s javnošću', poručuje Mamić.

Leinert Novosel smatra kako je Milanović sloganom htio napraviti distinkciju između sebe i aktualne predsjednice. 'On očito želi jasnije i čvršće stavove. Sam slogan ne bih povezivala uz karakter, nego uz čvrstoću stavova i poruka koje kani slati', pojašnjava. Mamić pak zamjera Milanoviću stil komunikacije. 'To je tipično za njega. On dobro počne i onda sam sebe ubije u drugoj polovici rečenice. Recimo, kaže: 'Ja nikada nisam rekao da sam pošten', onda ide dramaturška stanka, pa nastavi: 'To moraju drugi zaključiti. Pa pola ljudi čuje samo ovo prvo', naglašava Mamić. Milanović, smatra, nema jasne poruke i morate se dobro koncentrirati da biste dokučili što točno želi reći te govori 'zbrčkano'.

'Pola ljevice već ga se odriče' 'Poruke mu moraju biti jednostavne, emocionalne, mora privući ljude, a njega se već pola ljevice odriče jer je rekao da ne želi biti kandidat ljevice', smatra Mamić. 'To je po meni nerazumna izjava u ovom trenutku. On je kandidat ljevice i ako ga je SDP podržao te ako želi ići prema centru, onda treba ići drugačije, a ne da se posvadi sa svojima. Te poruke nisu bile dobro pripremljene. On nikoga ne sluša osim sebe i to će biti najzahtjevnije onome tko bude radio s njime', zaključuje Mamić.