Ovaj eksperimentalni borbeni avion bio je toliko glasan da je izazvao podrhtavanje tla

Zvučni udari mogu biti zaista glasni. Komercijalnom zrakoplovstvu zabranjeno je probijanje zvučnog zida nakon što su brojna testiranja 1960-ih pokazala da prelazak u supersonični režim rada može biti štetan za one na tlu. No povremeno se takve stvari ipak dogode. Primjerice, prije nekoliko tjedana u Chicagu akrobatski piloti u Thunderbirdu svojim su nadzvučnim letovima prouzročili štetu razbijanjem prozora, piše portal Jalopnik.

Učinio je to Republic XF-84H Thunderscreech, zrakoplov koji, unatoč postavljanju rekorda u brzini pogonjenoj propelerom, ima sramotno nasljeđe. Njegov masivni turbopropelerski motor uzrokovao je stalna prevrtanja i vibracije, što je gotovo svaki put zahtijevalo hitno slijetanje.

Najglasniji avion ikad izgrađen

Ovom avionu uspjelo je ubrzati propelere do brzina koje su probijale zvučni zid i stvarale neprekidnu liniju zvučnih udara, zbog čega je zaslužio i neslužbenu titulu najglasnijeg zrakoplova ikad izgrađenog.

Sredinom 1950-ih mlazni su motori bili apsolutni hit. Rani lovci na mlazni pogon, poput P-80 i F-84, lako su nadmašivali svoje kolege na propelerima. No ovi su novi mlažnjaci gutali ogromne količine goriva i, za razliku od brzih i responzivnih propelera, trebali su vrijeme i prostor da se potpuno 'razvrte' i dosegnu maksimalnu snagu.

Za mornaricu je to bio poseban problem. Nosači zrakoplova nisu imali dovoljno dugačke piste za polijetanje mlažnjaka bez katapultne pomoći jer je tehnologija katapulta tada još bila u povojima, a rani sustavi jedva su mogli ubrzati teške lovce do potrebne brzine.

Ono što je mornarici trebalo bio je presretač sposoban za polijetanje izravno s palube, bez pomoći, ali i dalje dovoljno brz da se nosi s mlaznim lovcima. Američko ratno zrakoplovstvo također je pokazalo interes; njima je pak trebala pratnja za bombardere dugog dometa, a koja bi trošila znatno manje goriva od mlažnjaka.

Rješenje koje je ponudila kompanija Republic bio je modificirani F-84F Thunderstreak.