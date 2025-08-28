Otkriven nevjerojatan uzrok pada i eksplozije sofisticiranog borbenog lovca F-35 na Aljasci

Snimka incidenta iz siječnja, zabilježena u zračnoj bazi Eielson, prikazuje F-35 kako naglo gubi visinu, pada prema zemlji i udara o tlo, pri čemu je nastao golem vatreni oblak

Istraga Zračnih snaga otkrila je da je nakupljanje leda u stajnom trapu F-35 prevarilo sofisticirane sustave zrakoplova da zaključe kako je lovac već na zemlji. Uprav je to kvar koji je doveo do kobnog pada i eksplozije aviona u plamenu na Aljasci, piše Business Insider. Snimka incidenta iz siječnja, zabilježena u zračnoj bazi Eielson, prikazuje F-35 kako naglo gubi visinu, pada prema zemlji i udara o tlo, stvarajući golem vatreni oblak.

Senzor se zabunio Novo izvješće, koje je ovog tjedna objavio Odbor za istragu nesreća zrakoplova Zračnih snaga, otkriva da je led u stajnom trapu uzrokovao pogrešno očitanje senzora. Automatski sustavi zrakoplova registrirali su da je već sletio, iako se zapravo nalazio u zraku, što je dovelo do potpunog gubitka upravljivosti. Pilot se uspio sigurno katapultirati neposredno prije udara 28. siječnja, pri čemu je zadobio samo lakše, po život neopasne ozljede. Zrakoplov, vrijedan 196,5 milijuna dolara, potpuno je uništen. Istražitelji su otkrili da je glavni uzrok pada bila kontaminirana hidraulična tekućina. Naime 355. lovačka eskadrila nije se pridržavala propisa o rukovanju bačvama s tekućinom, pa je zrakoplov punjen gorivom iz spremnika koji je sadržavao veliku količinu vode. Ta je voda, nakon polijetanja, smrznuta, što je blokiralo pravilno funkcioniranje prednjeg stajnog trapa. Umjesto da se uvuče, trap se zaglavio, naginjući letjelicu ulijevo i pokrenuvši lanac kvarova koji su završili padom. Pilot više od 50 minuta kružio nebom Pilot je isprva prošao kroz standardne hitne procedure, a zatim je stupio u kontakt s inženjerima Lockheed Martina, proizvođača aviona, te s dežurnim nadzornikom letenja, pokušavajući osmisliti rješenje. Više od 50 minuta kružio je nebom dok su svi tražili izlaz iz situacije. Izveo je i dva pokušaja slijetanja s dodirom i ponovnim uzlijetanjem kako bi pokušao poravnati prednji trap, ali nijedan nije uspio. Prema izvješću, led u stajnom trapu spriječio je da se prvo desna, a zatim i lijeva noga trapa potpuno ispruže nakon polijetanja. Nakon drugog pokušaja dodira i uzlijetanja senzori su poslali signal 'težina na kotačima', što je sustavu dalo lažnu informaciju da je zrakoplov već na zemlji. Automatizirani sustav tada je prebacio avion u način rada 'na zemlji'. 'Budući da se zapravo još uvijek nalazio u zraku', navodi izvješće, 'zrakoplov je postao neupravljiv.'

Pilot se katapultirao u posljednji trenutak Hitne službe stigle su na mjesto nesreće u roku od minute. Nakon što je ostao bez pilota, F-35 je nakratko poletio, dosegnuvši visinu od 2665 stopa iznad tla, da bi se potom zaustavio i srušio. Odbor je zaključio da je 'uzrok nesreće bila hidraulična tekućina kontaminirana vodom koja se smrzla' u nosnom i glavnim stajnim trapovima. Odluke posade nisu pomogle Međutim utvrđeni su i dodatni faktori. Predsjednik odbora naglasio je da su 'odluke posade tijekom leta, uključujući one donesene na konferencijskom pozivu, zatim nedostatak nadzora nad programom rukovanja opasnim materijalima te nepridržavanje propisanih postupaka održavanja hidrauličnog sustava značajno doprinijeli nesreći'. U izvješću stoji da su sudionici spomenutog poziva mogli konzultirati nedavne tehničke bilješke Lockheed Martina u kojima se upozorava da problemi sa senzorima 'težine na kotačima' mogu dovesti do ozbiljnih problema s upravljivošću zrakoplova. Da su taj rizik uzeli u obzir, najvjerojatnije bi preporučili planirano slijetanje s potpunim zaustavljanjem ili kontrolirano katapultiranje, umjesto dodatnog pokušaja dodira i uzlijetanja. Istražitelji su također naveli da je vrlo vjerojatno došlo do kršenja postupaka skladištenja hidraulične tekućine – materijala koji se klasificira kao opasan. Utvrđeno je da je cijev korištena pri servisu bila kontaminirana značajnim količinama vode. Međutim zbog nedostatka dokumentacije nije bilo moguće precizno utvrditi kada je voda ušla u sustav stajnog trapa.

