Otvoreno o covidu: 'Imamo ekstremno veliki broj mrtvih od korone. Treba nam odgovor - zašto se to dogodilo kod nas?'

Covid potvrde u javnom sektoru ustavne su i zakonite - odgovorio je Ustavni sud na zahtjev 35 oporbenih saborskih zastupnika i prijedloge još 28 drugih podnositelja. Ustavni sud utvrdio je da je cilj zaštita zdravlja građana, ali i zaposlenika i stranaka u javnom sektoru, te da je mjera bila nužna

- Znamo kako se biraju suci Ustavnog suda, znamo s kim se druži u svoje privatno vrijeme predsjednik Ustavnog suda, imamo to dokumentirano. Tako da se meni neko posebno iznenađenje nije dogodilo, poručio je Jakšić. Istaknuo je da to i nije ključna tema u ovom trenutku.

Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe rekao je da je u Hrvatskoj problem i pritisak na zdravstveni sustav. Jakšić je rekao da ga to sve i ne čudi, jer se Vlada ne zna nositi s izazovima koji su pred njom, primjerice inflacijom, događaju se afere s Državnim nekretninama, problem je i s obnovom nakon potresa.

Mrak-Taritaš: Ustavni sud nije ušao u meritum stvari

Anka Mrak-Taritaš iz Kluba zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza naglasila je kako nije očekivala da će odluka Ustavnog suda biti drugačija nego što je. Dodala je da je pažljivo slušala retoriku predsjednika Ustavnog suda, te je izgovarao iste rečenice kao što su ih izgovarali saborski zastupnici HDZ-a u Hrvatskom saboru glede covid potvrda. Poručila je da Ustavni sud nikad nije ušao u meritum stvari. Dodala je kako Hrvatska ima i lošu kapanju što se tiče cijepljenja.

- Ono što je ključni problem - mi imamo veliki ekstremni broj mrtvih od korone. Od korone je u Hrvatskoj umrlo više ljudi nego što ih je stradalo u Domovinskom ratu. I treba dati odgovor zašto se to kod nas dogodilo. Što je ključ toga, pita se Mrak-Taritaš. Dodala je da je uloga saborskih zastupnika da štite Ustav, da ga propitaju i da ne dopuštaju da neke odluke budu donesene, a da na bilo koji način se može posumnjati da narušavaju ljuska prava. - Naš zadatak je to i sad i uvijek će biti i to ćemo raditi, poručila je.

Habijan: Odluka Ustavnog suda je očekivana

Damir Habijan iz HDZ-a rekao je kako je odluka Ustavnog suda očekivana.

- Predsjednik Ustavnog suda obrazložio je vrlo jasno da je Nacionalni stožer civilne zaštite temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ovlašten od Hrvatskog sabora donositi odluke. Te odluke su legitimne, rekao je. Poručio je kako se suci Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom saborskih zastupnika u Hrvatskom saboru.

- Govoriti o tome da je to HDZ-ov sud vrlo je interesantno, jer znamo da 2/3 u Hrvatskom saboru ne čini HDZ, već ga čine i ostale stranke, odnosno oporba. Govoriti da je to HDZ-ov sud je besmisleno, rekao je. Naglasio je kako se oporba nije htjela uključiti u rad glede pandemije na samom početk epidemije.