Rasno pitanje u jeku pandemije u SAD-u produbilo je stare rane: Prema posljednjim podacima, Afroamerikanci umiru od koronavirusa gotovo triput više od bijelaca. U publikaciji 'Boja koronavirusa' istraživači APM Research Laba iznijeli su nove dokaze o zapanjujućim razlikama u stopi smrtnosti američkih crnaca u odnosu na ostatak nacije

Razlike u pogođenosti koronavirusom bile su očite na samom početku širenja zaraze u SAD-u, osobito u velikim gradovima, u kojima su crnački kvartovi bili daleko pogođeniji od bogatijih bjelačkih područja. New York City objavio je prve statističke pokazatelje još u travnju, kada se potvrdilo da su Afroamerikanci i Hispanoamerikanci u Queensu i Bronxu najmanje dvostruko ugroženiji od bijelih Njujorčana i onih azijskog porijekla.

Posljednji službeni podaci gradskih zdravstvenih službi pokazuju da je osam od ukupno deset najpogođenijih dijelova dominantno naseljeno crnačkim i latino stanovništvom.

Uredništvo New York Timesa objavilo je uvodnik 'How to Save Black and Hispanic Lives in a Pandemic', podsjećajući da je povjerenje u institucije vlasti na niskim razinama u mnogim crnačkim i latino zajednicama, do kojih sada ne dopiru potrebna upozorenja i upute. Kako bi se pomoglo tim Amerikancima, 'državna i lokalna vlast morat će im izaći ususret u njihovim prebivalištima'.

'To bi moglo značiti da treba uputiti više zdravstvenih djelatnika ranjivim osobama, što je ozbiljan izazov koji podrazumijeva oslanjanje na kredibilne neprofitne organizacije, crkve, aktiviste i sindikate koji pomažu potrebitima', piše NY Times.

Drugi način za spašavanje života jest osiguravanje alternativnog smještaja radnicima i ostalima koji žive u velikim kućanstvima i nemaju načina da se izoliraju u slučaju oboljenja. Primjerice, u području Elmhurst u Queensu mnogi imigrantski radnici žive u domovima u kojima se koronavirus rapidno širi. 'Obitelji u New York Cityju i drugim dijelovima zemlje s visokim troškovima smještaja već su se udvostručile ili utrostručile u malim stanovima, u kojima je sad smješteno i po nekoliko generacija. Stanovnici inače vibrantnih kvartova sada se razbolijevaju i prenose virus svojim roditeljima, djedovima i bakama', upozorio je NY Times.