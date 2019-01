Otvorena menza na Filozofskom, a uskoro i na još dva zagrebačka fakulteta

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak otvorila je u petak na Filozofskom fakultetu u Zagrebu dugoočekivani restoran subvencionirane studentske prehrane za koji je Ministarstvo izdvojilo dva milijuna kuna, a koji je realiziran u suradnji sa Studentskim centrom u Zagrebu

Ministrica je istaknula kako taj projekt predstavlja veliki korak naprijed s obzirom na to da se desetljećima čekalo da se na Filozofskom fakultetu može kupovati hrana na studentske iskaznice, iksice.

Pohvalila je kvalitetu hrane, istaknuvši kako se projekt ostvario u vrlo kratkom vremenu - zahtjev za njegovo financiranje došao je početkom prošle godine, a odluka je donesena u lipnju te godine. "Kao bivša prorektorica znam koliko je bilo važno da se osiguraju studentski restorani po fakultetima, pa smo ove godine nakon studentskog restorana u Nacionanoj i sveučilišnoj knjižnici otvorili i ovaj", dodala je.

Ministrica je naglasila kako je Hrvatska, što se tiče prehrane, jedna od rijetkih država u Europi koje imaju na ovaj način subvencioniranu prehranu. "To dobro znaju naši studenti koji odlaze u ERASMUS razmjene jer očekuju da će po jednakim ili približno jednakim cijenama kao kod nas imati dostupnu prehranu, no to nije slučaj. Velika je vrijednost da iz državnog proračuna subvencionarimo studentsku prehranu i da je jedan dobar i uravnotežen obrok dostupan za dvadestak kuna", dodala je.

Divjak je podsjetila da se, osim u prehranu, u svrhu poboljšanja studentskog standarda poseban naglasak, osobito kada je riječ o europskim fondovima, stavlja na smještajni kapacitet, u nekoliko godina je uloženo ili je u procesu ulaganja više od milijardu kuna u izgradnju studentskih domova, od Zagreba, Varaždina, Čakovca, Osijeka, Splita, priprema se i izgradnja domova u Zadru, Dubrovniku, Puli, Rijeci.