Otvorena Knjiga žalosti povodom smrti generala Petra Stipetića

Otvorena je Knjiga žalosti povodom smrti bivšeg načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, stožernog generala Petra Stipetića u Ministarstvu obrane

Prvi su se u nju upisali ministar obrane i potpredsjednik Vlade Damir Krstičević te načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov kao i brojni suradnici generala Stipetića iz Ministarstva obrane i Glavnog stožera OS RH.

U Knjigu žalosti moći će se upisivati u petak od 8 do 10 i od 11 do 16 sati te u utorak u vremenu od 9 do 16 sati.