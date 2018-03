Odlazak vojničine starog kova kojem je Ženevska konvencija bila sveto pravilo

Stožerni general i zapovjednik pobjedničke Hrvatske vojske Petar Stipetić preminuo je u srijedu u Zagrebu u 81. godini. Generala Stipetića pamtit ćemo po dužnostima koje je obavljao tijekom Domovinskog rata, posebice po zapovijedanju Sektorom Sjever tijekom akcije Oluja i nemjerljivom doprinosu oslobađanju naše domovine te ogromnom autoritetu kojim je zaslužio poštovanje svojih suboraca. Tportal donosi portret jednog od najodlikovanijih hrvatskih časnika koji se nakon izvojevanih pobjeda najviše ponosio svojim podređenima jer su se ponašali u skladu s međunarodnim ratnim pravom u sektoru u kojem je on zapovijedao

Prijavivši se 1956. godine na natječaj za vojnu akademiju, Stipetiću je želja bila postati pomorski časnik, no na upitniku je kao rezervu zaokružio i beogradsku Vojnu akademiju kopnene vojske, u koju je naposljetku i primljen, iako se nije nadao. Tri godine kasnije Stipetić s dobrim ocjenama završava spomenutu akademiju u činu potporučnika te ga šalju u Trebinje, gdje zapovijeda vodom inženjerijskog puka. Njegov vod izvodi brojne građevinske radove, počevši od dubrovačkog aerodroma, do zahtjevnih radova na Zelengori , Čvrsnici , Velebitu , Boki Kotorskoj i Brijunima .

Tijekom 1992. i 1993. godine Stipetić se nalazi na čelu pregovaračke komisije koja je pregovarala s mirovnim snagama Ujedinjenih naroda i srpskim pobunjenicima s okupiranog teritorija Hrvatske. S operacijom Medački džep general Stipetić, kao aktualni zapovjednik ZP-a Zagreb, u početku nije bio pobliže upoznat te je više doživljavao njezine posljedice, a to su bila učestala granatiranja Siska i Karlovca koji su bili njegova zona odgovornosti. Početkom rujna 1993. Stipetić prima hitni poziv generala Janka Bobetka da se po Tuđmanovom naređenju vrati u Zagreb, gdje mu predsjednik naređuje potpisivanje sporazuma o zaustavljanju napada i povlačenja HV-a.

Prigovor generalu Janku Bobetku

Kad je general Stipetić došao s potpisivanjem do trećeg ili četvrtog primjerka sporazuma, general Bobetku mu je napomenuo da on to osobno 'ne bi nikada potpisao', Stipetić mu odgovara 'kakav ste vi to čovjek koji mi naređuje ono što vi ne biste nikad učinili'. Naime, sporazumom je bilo predviđeno povlačenje u samo jednom danu, na što je general Stipetić reagirao i rekao kako je to nemoguće, pa je dogovoreno da se povlačenje obavi u tri dana. Nakon potpisivanja sporazuma o povlačenju general Stipetić se prema naredbi generala Bobetka uputio prema Gospiću, gdje je potpisano trebao ostvariti na terenu. Kada je došao u Gospić, naišao je na negodovanje vojnika, što ga nije iznenadilo, pa je zamolio generala Rahima Ademija da smiri situaciju, dok mu je general Mladen Markač poručio da ne dolazi u njegov sektor jer bi ga njegovi ljudi mogli likvidirati zbog potpisanog sporazuma.

Malo je poznato da je general Stipetić prvi hrvatski časnik koji je u svečanoj odori HV-a prošetao Kninom i to dok je još bio okupiran. Za vrijeme pregovora vođenih u Kninu, pod vodstvom dvojice mirovnih posrednika, lorda Davida Owena i Thorvalda Stoltenberga, u hrvatskoj pregovaračkoj delegaciji bili su general Stipetić kao predstavnik vojske i pomoćnik ministra policije Joško Morić. Njih dvojica su se dogovorili da u Knin dođu u svečanim odorama HV-a na kojima će biti sva pripadajuća hrvatska obilježja, uključujući odlikovanja. Takav potez iživcirao je lorda Owena koji je odmah na početku pregovora upitao generala Stipetića i pomoćnik ministra Morića jesu li oni normalni i kako su mogli doći u odorama u Knin.