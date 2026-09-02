Otvoren novi vrtić u Matuljima vrijedan 6,5 milijuna eura

Novi objekt Dječjeg vrtića Matulji prostire se na 1277 četvornih metara, a uređeno je šest prostorija za dnevni boravak djece jasličke i vrtićke dobi te polivalentna dvorana, kuhinja, praonica, prostori za djelatnike, uredi i soba za sastanke, garderobe i sanitarije.

Iz Općine Matulji ističu kako je posebna vrijednost novog vrtića više od 3500 četvornih metara vanjskog prostora s uređenim igralištima za različite uzraste, prostorom za poligon, voćnjakom i površinama za igru te boravak na otvorenom.