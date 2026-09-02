za gotovo 100 djece

Otvoren novi vrtić u Matuljima vrijedan 6,5 milijuna eura

M.Či./Hina

02.09.2026 u 01:00

Djeca u vrtiću, ilustracija
Djeca u vrtiću, ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Novi područni objekt Dječjeg vrtića Matulji u naselju Rukavcu, koji na dvije etaže ima 96 novih mjesta za djecu jasličke i vrtićke dobi, a vrijedan je oko 6,5 milijuna eura, u utorak je svečano otvoren

Novi objekt Dječjeg vrtića Matulji prostire se na 1277 četvornih metara, a uređeno je šest prostorija za dnevni boravak djece jasličke i vrtićke dobi te polivalentna dvorana, kuhinja, praonica, prostori za djelatnike, uredi i soba za sastanke, garderobe i sanitarije.

Iz Općine Matulji ističu kako je posebna vrijednost novog vrtića više od 3500 četvornih metara vanjskog prostora s uređenim igralištima za različite uzraste, prostorom za poligon, voćnjakom i površinama za igru te boravak na otvorenom.

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Objekt je posve prilagođen osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću te je građen prema visokim standardima energetske učinkovitosti, a na krovu je postavljena fotonaponska elektrana.

Projekt je sufinanciran s oko milijun eura bespovratnih sredstava Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti – NextGenerationEU te sa 70 tisuća eura iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dok je ostatak osiguran kreditnim zaduženjem u suradnji s HBOR-om i proračunskim sredstvima Općine Matulji.

Prema podacima iz Općine Matulji, Dječji vrtić Matulji pohađa 430 djece, o kojima brine 100 zaposlenika na osam lokacija.

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