Otišli na maturalac, a vratili se bolesni: 'Na prvu čini se...'

Maturanti iz Slavonskog Broda s maturalnog putovanja u Španjolsku vratili su se bogatiji za uspomene, ali i sa zdravstvenim problemima
Od 97 učenika, njih 39 razboljelo se nakon povratka Hrvatsku. Oni su boravili u Lloret de Maru od 23. do 31. kolovoza, a vratili su se s mučninom, zimicom, povraćanjem, proljevom, glavoboljom.
Kako piše PlusPortal, neki su se razboljeli još u Španjolskoj i tamo potražili liječničku pomoć. Drugi su se javili svojim liječnicima u Hrvatskoj.
Epidemiolog Ante Cvitković istaknuo je kako su simptomi povišena temperatura, malaksalost, slabost i respiratorne tegobe. Zbog sumnje na zarazu, uzeti su uzorci.
'Ovako na prvu izgleda kao bakterijska infekcija', rekao je za Dnevnik.hr Cvitković te dodao kako će sutra znati rezultate o kojoj je bakteriji ili virusu riječ.