Otišli na maturalac, a vratili se bolesni: 'Na prvu čini se...'

Od 97 učenika, njih 39 razboljelo se nakon povratka Hrvatsku. Oni su boravili u Lloret de Maru od 23. do 31. kolovoza, a vratili su se s mučninom, zimicom, povraćanjem, proljevom, glavoboljom.

Kako piše PlusPortal, neki su se razboljeli još u Španjolskoj i tamo potražili liječničku pomoć. Drugi su se javili svojim liječnicima u Hrvatskoj.