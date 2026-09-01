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Otišli na maturalac, a vratili se bolesni: 'Na prvu čini se...'

M.Či.

01.09.2026 u 22:30

Bolnička čekaonica, ilustracija
Bolnička čekaonica, ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Maturanti iz Slavonskog Broda s maturalnog putovanja u Španjolsku vratili su se bogatiji za uspomene, ali i sa zdravstvenim problemima

Od 97 učenika, njih 39 razboljelo se nakon povratka Hrvatsku. Oni su boravili u Lloret de Maru od 23. do 31. kolovoza, a vratili su se s mučninom, zimicom, povraćanjem, proljevom, glavoboljom.

Kako piše PlusPortal, neki su se razboljeli još u Španjolskoj i tamo potražili liječničku pomoć. Drugi su se javili svojim liječnicima u Hrvatskoj.

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Epidemiolog Ante Cvitković istaknuo je kako su simptomi povišena temperatura, malaksalost, slabost i respiratorne tegobe. Zbog sumnje na zarazu, uzeti su uzorci.

'Ovako na prvu izgleda kao bakterijska infekcija', rekao je za Dnevnik.hr Cvitković te dodao kako će sutra znati rezultate o kojoj je bakteriji ili virusu riječ.

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