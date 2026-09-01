pokrenut disciplinski postupak

Pijana policajka se u Vukovarskoj zabila u bager, sud joj izrekao kaznu od 1710 eura

M.Či.

01.09.2026 u 23:35

Radovi u Vukovarskoj ulici u Zagrebu
Radovi u Vukovarskoj ulici u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
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Policajka van službe, vozeći pod utjecajem alkohola, sudarila se s - bagerom

Kako su izvijestili iz Policijske uprave zagrebačke, policajka van službe je u subotu, 29. kolovoza oko 20:25 sati, upravljala privatnim osobnim automobilom pod utjecajem alkohola.

Kretala se Ulicom grada Vukovara, a dolaskom do područja na kojem se obavljaju radovi, koji su uredno označeni prometnom signalizacijom, nije prilagodila brzinu kretanja vozila. Zbog toga nije pravovremeno zaustavila vozilo te je naletjela na privremeno postavljenu prometnu signalizaciju i dio bagera koji se nalazio parkiran na dijelu kolnika na kojem su se izvodili radovi.

U nesreći je nastala materijalna šteta, a vozačica je uhićena.

Nakon otrježnjenja, dovedena je na Općinski prekršajni sud u Zagrebu, gdje je proglašena krivom za počinjene prekršaje iz Zakon o sigurnosti prometa.

Sud joj je odredio novčanu kaznu u iznosu od 1.710 eura te zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od dva mjeseca.

'Protiv policijske službenice zbog postojanja osnovane sumnje da je u opisanom događaju svojim postupkom počinila težu povredu službene dužnosti, bit će podnijeti zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka zbog počinjene teže povrede službene dužnosti', ističu iz Policijske uprave zagrebačke.

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