Otvara li se bojno polje na Karibima? 'Svi koji su bili u Pekingu bit će nezadovoljni'

Američka vojska napala je noćas brod koji je isplovio iz Venezuele, a za koji su američke vlasti ustvrdile da je povezan s krijumčarenjem droge. Novi je to potez i eskalacija napetosti između Donalda Trumpa i čelnog čovjeka Venezuele Nicolasa Madura

U noćašnjem napadu SAD-a na navodni krijumčarski brod u međunarodnim vodama ubijeno je 11 osoba, a ako se pita Donalda Trumpa, iza toga stoji Venezuela, točnije njezin čelnik Nicolas Maduro. 'Ranije jutros, po mojoj zapovijedi, američke vojne snage izvele su kinetički napad na pozitivno identificirane narkoteroriste Tren de Aragua u području odgovornosti SOUTHCOM-a. TDA je označena kao strana teroristička organizacija koja djeluje pod kontrolom Nicolasa Madura, a odgovorna je za masovna ubojstva, trgovinu drogom, trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja te nasilne činove i teror diljem Sjedinjenih Država i zapadne hemisfere', objavio je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Taj napad ozbiljna je eskalacija poteza Trumpove administracije, a koja već tjednima u fokusu ima Venezuelu. Loši odnosi SAD-a i te države, točnije njezina čelnika Nicolasa Madura, traju već nekoliko godina. Još 2020. američki tužitelji optužili su Madura za trgovinu drogom i tada je raspisana nagrada od 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja. Ta je nagrada prije mjesec dana povećana na 50 milijuna dolara, a istovremeno je američki predsjednik pojačao napetosti. Posljednjih tjedana u vodama oko Latinske Amerike i Kariba raspoređeno je najmanje 4000 marinaca na nekoliko vojnih brodova američke vojske za borbu protiv narkokartela. To je naravno izazvalo žestoke reakcije Madura te je optužio Trumpa da želi orkestrirati promjenu režima u Venezueli, a dolazak američkih vojnih brodova nazvao je 'ekstravagantnom, neopravdanom, nemoralnom i krvavom prijetnjom'.

Avdagić: Jasno je da to nisu idilični odnosi 'Ne možemo sad sigurno reći da će se to nastaviti, ali očigledno su tamo premještene snažne pomorske snage i sada smo vidjeli prvo djelovanje. Ne treba zaboraviti da je SAD raspisao novčanu nagradu za Madura. Posve je jasno da to nisu idilični odnosi, nego vrlo kompleksni i napeti. Na tu temu ima različitih tumačenja – neki smatraju da se u kontekstu dilera i bandi pažnja previše usmjerila na Venezuelu te da ona nije definitivno nekakvo prvo i ključno izvorište droge. Međutim, s druge strane, činjenica je da, ako i nije ključno, izvorište jest', kaže za tportal vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić. SAD smatra Madura i druge venecuelske dužnosnike vođama narkokartela koji radi pod nazivom Kartel Sunca, iako još nije dokazano da on doista postoji. Trump je, podsjetimo, prvog dana nakon inauguracije među prvim uredbama koje je potpisao uvrstio i onu po kojoj se međunarodni narkokarteli označavaju kao terorističke organizacije. Na popisu je i Tren de Aragua sa sjedištem u Venezueli, kao i Kartel Sunca. Uz to, SAD uopće ne priznaje Madura kao legalno izabranog predsjednika Venezuele.

Nicolas Maduro







+2 Nicolas Maduro Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ