gredelj

Otkriveno zašto zagrebačko parkiralište još nije otvoreno: 'Nije siguran...'

I.H./Hina

10.11.2026 u 18:26

Parkiralište Gredelj
Parkiralište Gredelj Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec u utorak je najavila da se otvorenje parkirališta Gredelj očekuje na proljeće, a dosad nije otvoreno jer je, kako kaže, tijekom radova ozelenjavanja tog kompleksa pronađena nepoznata podzemna građevina koja se istražuje

Do otvorenja parkirališta Gredelj vozači će i dalje morati koristiti staro makadamsko parkiralište uz Strojarsku cestu, rekla je.

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Dolenec je podsjetila da je unutar kompleksa Gredelj uređeno novo parkiralište na zapadnoj strani te dodala da će u konačnici cijeli kompleks biti ozelenjen, a sadržavat će i sigurne puteve za pješake odnosno sjevernu šetnicu i pristupne puteve s obje strane.

Parkiralište Gredelj
Parkiralište Gredelj Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL

"Nažalost, pri tom ozelenjavanju uz štićenu zgradu pronađena je podzemna građevina koja se sada snima, rade se njene propozicije i provjerava mora li se čuvati ili ne. Drugim riječima, kompleks Gredelj unatoč našim nastojanjima još uvijek nije siguran za šetanje i kretanje pješaka", kazala je.

Zato se automobili moraju zadržavati na parkingu uz Strojarsku koji se ne uređuje trajno jer ondje neće i trajno ostati, odgovorila je Dolenec na pitanje novinara zašto je parking uz Strojarsku zapušten, a naplaćuje se parkiranje.

Parkiralište uz Strojarsku cestu je privremena situacija, daleko je od idealne, kazala je te izrazila nadu da će do proljeća biti moguće osigurati sigurno kretanje pješaka kroz cijeli kompleks Gredelj tako da uz Strojarsku više i neće biti parkinga umjesto kojega će biti otvoren parking Gredelj. 

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