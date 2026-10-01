Otkriveno kada je Državni inspektorat dobio prvu prijavu o otpadu u Gospiću

Nakon što smo pisali o tome da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o slučaju Gospić, RTL sada doznaje otkad Državni inspektorat zna za taj slučaj
Sigurnosno-obavještajna agencija još je 2022. godine imala izvor s informacijama o slučaju otpada u Gospiću te je svoja saznanja proslijedila nadležnim državnim tijelima, doznalo se nakon zatvorene sjednice saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Taj je podatak iznio predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić nakon današnje sjednice na koju se zbog tajnosti ušlo bez mobitela, piše Dajana Šošić za net.hr.
Oni su poslali upit i nadležnim institucijama koje su na informacije tajne službe morale reagirati. Prema tome, predstavnici SOA-e nisu bili na sjednici nego su poslali pisano izvješće.
'Ono što su naveli u izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine s počecima nečega što je bio početak začetka događaja u Gospiću. Navod je da je SOA imala izvor', istaknuo je Ostojić, prenosi net.hr.
'Državni inspektorat prvu prijavu vezano za deponiranje otpada na lokaciji u Gospiću zaprimio je dana 21. lipnja 2023. od tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, koje je prethodno zaprimilo anonimnu prijavu', istaknuo je Inspektorat, a prenose.