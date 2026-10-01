Traje arbitraža u ZET-u, javili se sindikati: 'Za očekivati je...'

Traje arbitraža o nužnom opsegu poslova u štrajku, na kojoj su sindikati i poslodavac imenovali predstavnike i iznijeli prijedloge. Arbitar će u sljedećih desetak dana donijeti konačnu odluku, piše N1 .

Goran Vučemilović , predsjednik sindikata ZET-.a, očekuje da kroz 15 dana arbitraža trebala biti gotova, ali nije iznosio detalje.

Ni odvjetnik Marko Gracin nije govorio o detaljima.

'S obzirom na pozitivan ton i atmosferu, za očekivati je da će do kraja idućeg tjedna arbitraža biti okončana. Čeka se odgovor poslodavca, mi smo svoj prijedlog iznijeli. O sadržaju sastanka ne mogu', prenosi N1.

Arbitraža u radnom sporu je alternativni način rješavanja sporova u kojem poslodavac i radnik, umjesto odlaska na sud, sporazumno ovlašćuju neovisnu osobu ili arbitra da donese obvezujuću odluku o njihovom sporu, podsjećaju, dok pravni okvir u tom postupku čine Zakon o radu (ZOR) i Zakon o arbitraži. Kolektivnim ugovorom također se može detaljnije urediti sastav, postupak i djelovanje arbitraže za određeni sektor ili tvrtku, napominje isti izvor.