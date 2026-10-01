PRIOPĆIO MORH

Ročnici u Vinkovcima prošli posebnu obuku: Ovo su radili prvi put

I.H./Hina

01.10.2026 u 18:17

Ročnici uvježbavaju transport helikopterom
Ročnici uvježbavaju transport helikopterom Izvor: Licencirane fotografije / Autor: M. Kiš/MORH
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Ročnici iz 5. satnije Bojne za temeljno vojno osposobljavanje u vojarni „5. gardijske brigade Slavonski sokolovi" u Vinkovcima sudjelovali su u četvrtak u uvježbavanju transporta helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Mi-171Sh, priopćeno je iz Ministarstva obrane (MORH)

Riječ je o segmentu obuke ročnika koja je obogaćena potporom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ­te obuhvaća prebacivanje dijela snaga helikopterom HRZ-a na izdvojene lokacije.

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Prije leta, instruktori na temeljnom vojnom osposobljavanju s ročnicima su odradili pripremu, a tehničar-letač ročnicima je objasnio karakteristike helikoptera i potrebne procedure tijekom leta.

Nakon obuke, ročnici su podijelili svoje dojmove. "Ovo je bilo jedinstveno iskustvo. Znali smo da je let helikopterom dio temeljnog vojnog osposobljavanja, ali uvijek postoji neizvjesnost hoće li nam se stvarno pružiti prilika da to iskusimo. Instruktori i piloti su sve odradili iznimno profesionalno, pripremili nas na sve i nije bilo straha. Zahvalni smo i ponosni što nam je omogućen let helikopterom i što smo sve odradili bez greške", poručio je ročnik Filip Kiš.

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