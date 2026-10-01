Ročnici u Vinkovcima prošli posebnu obuku: Ovo su radili prvi put

Prije leta, instruktori na temeljnom vojnom osposobljavanju s ročnicima su odradili pripremu, a tehničar-letač ročnicima je objasnio karakteristike helikoptera i potrebne procedure tijekom leta.

Nakon obuke, ročnici su podijelili svoje dojmove. "Ovo je bilo jedinstveno iskustvo. Znali smo da je let helikopterom dio temeljnog vojnog osposobljavanja, ali uvijek postoji neizvjesnost hoće li nam se stvarno pružiti prilika da to iskusimo. Instruktori i piloti su sve odradili iznimno profesionalno, pripremili nas na sve i nije bilo straha. Zahvalni smo i ponosni što nam je omogućen let helikopterom i što smo sve odradili bez greške", poručio je ročnik Filip Kiš.