Otkriveno ćemu zapravo služi misteriozni američki uređaj koji je u mrežu ulovio hrvatski ribar kod Mljeta

Prošlog je tjedna hrvatski ribar Darko Kunac, s ribarice Mario II, u mrežu kod Mljeta uhvatio nepoznati uređaj za koji se poslije utvrdilo da služi američkoj vojsci za prikupljanje podataka. Posada nije imala pojma o čemu se radi, a nakon što ga je vratila vlasnicima na brodu američke mornarice Bruce C. Heezen, nastavila su se nagađanja i rasprave.

Internetski magazin The Drive piše da im je potvrđeno da je istraživački brod američke ratne mornarice Bruce C. Heezen u Jadranskom moru testirao novu opremu za podvodno istraživanje, a sve to uz odobrenje vlade naše zemlje.

Travis Weger, glasnogovornik zapovjedništva mornaričke logistike za Europu i Afriku potvrdio je da je američka mornarica nadoknadila ribarima 'štetu i izgubljeno vrijeme' prije nego što su vratili uređaj, ali nije rekla koliko su novca dobili.

'Američki vojni brod Bruce C. Heezen vršio je oceanografsko istraživanje u koordinaciji s hrvatskim vlastima' izjavio je za The Drive Weger. Ova izjava je prva službena potvrda i odgovor na pitanje što je američka vojska radila na hrvatskom teritoriju, iako još uvijek nisu objasnili prirodu svojih istraživanja.

Kako piše morski.hr, hrvatsko Ministarstvo obrane je na njihovo pitanje o djelovanju američke mornarice u akvatoriju Mljeta odgovorilo da je riječ o ispitivanju opreme za istraživanje mora koja se nalazi na spomenutom brodu, a na dodatno pitanje o kojem uređaju se radi, upućeni su da odgovor potraže putem Veleposlanstva SAD-a.