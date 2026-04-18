Otkriveni neki novi detalji o stravičnom naletu vlaka kod Slavonskog Broda

Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave brodsko-posavske zaprimio je u petak oko 21,50 sati dojavu da je u Slavonskom Brodu, u blizini Ulice Dragutina Račkog, na pružnom prijelazu vlak naletio na dvije ženske osobe, koje su tom prilikom smrtno stradale, kažu u policiji.

Očevid je po pisanju lokalnih medija trajao dugo u noć, a stradale su dvije mlađe ženske osobe.