Otkriven uzrok velikog požara na OPG-u: Obitelj ostala bez svega

Požar se planuo u subotu oko 18.30 sati u Praškoj ulici na građevinskom objektu u sklopu kojeg se nalaze staja, štagalj i garaže u vlasništvu 65-godišnje mještanke.

Na intervenciju su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grubišno Polje te lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji su požar stavili pod nadzor i spriječili njegovo daljnje širenje.

Očevidom koji su obavili policijski službenici uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara, eksploziva i oružja utvrđeno je da je do požara došlo zbog nestručno izvedene pomoćne elektroinstalacije, naveli su iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.