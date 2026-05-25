obolio na brodu

Otkriven još jedan slučaj hantavirusa: Španjolac u karanteni pozitivan na testu

M.Da./Hina

25.05.2026 u 21:19

Evakuacija putnika s kruzera gdje je izbila zaraza hantavirusom
Španjolski državljanin koji se nalazi u karanteni u vojnoj bolnici u Madridu, a koji je među evakuiranima s kruzera ranije ovog mjeseca, testiran je pozitivno na hantavirus, priopćilo je u ponedjeljak španjolsko ministarstvo zdravstva

Nakon potvrde infekcije, španjolski državljanin prebačen je u izolacijsku jedinicu u bolnici Gómez Ulla, priopćilo je ministarstvo zdravstva na platformi X.

Dodali su da se, s obzirom da je slučaj otkriven među osobama koje su već u karanteni, "ne mijenja procjena rizika" za opću populaciju.

To je drugi pozitivan slučaj među 14 španjolskih državljana koji su se iskrcali na španjolski otok Tenerife s kruzera MV Hondius, koji je prevozio oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje, i na kojem se pojavio hantavirus.

Luksuzni kruzer MV Hondius pod nizozemskom zastavom prijavio je 2. svibnja Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) tešku respiratornu bolest među putnicima.

Tri osobe - nizozemski par i njemački državljanin - umrle su na početku epidemije. Do 15. svibnja WHO je prijavio 10 slučajeva - osam potvrđenih i dva vjerojatna - uključujući tri smrtna slučaja.

