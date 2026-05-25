Otkriven još jedan slučaj hantavirusa: Španjolac u karanteni pozitivan na testu

Nakon potvrde infekcije, španjolski državljanin prebačen je u izolacijsku jedinicu u bolnici Gómez Ulla, priopćilo je ministarstvo zdravstva na platformi X.

Dodali su da se, s obzirom da je slučaj otkriven među osobama koje su već u karanteni, "ne mijenja procjena rizika" za opću populaciju.

To je drugi pozitivan slučaj među 14 španjolskih državljana koji su se iskrcali na španjolski otok Tenerife s kruzera MV Hondius, koji je prevozio oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje, i na kojem se pojavio hantavirus.