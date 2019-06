Otkriće za svjetske udžbenike: Hrvatskim biofizičarima dodijeljeno europsko priznanje za izvrsnost

Nagrada Europskog mikroskopijskog društva za izvrsne radove u kategoriji znanosti o životu dodijeljena je autorskom timu znanstvenika Instituta Ruđer Bošković pod vodstvom dr. sc. Ive Tolić te znanstvenicima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom dr. sc. Nenada Pavina

Hrvatskom timu znanstvenika nagrada je dodijeljena za rad 'The mitotic spindle is chiral due to torques within microtubule bundles', objavljen u Nature Communications u rujnu prošle godine. U ovom radu znanstvenici su predstavili najnovije rezultate svojih istraživanja koji otkrivaju da je diobeno vreteno kiralne strukture. Ovo otkriće moglo bi ući u svjetske udžbenike i dovesti do novih spoznaja o procesu pravilne raspodjele genetskog materijala.

Riječ je o interdisciplinarnom istraživanju u kojemu su znanstvenici kombinirali staničnu biologiju i genetiku s teorijskom fizikom i najmodernijim tehnikama mikroskopije.