Osvanulo golemo jato jedne od najrjeđih vrsta ptica na svijetu: Ostavljam sve i smjesta idem tamo!

Znanstvenici u australskoj saveznoj državi Victoriji ostali su zatečeni nakon iznenadne pojave nevjerojatno velikog jata brzih papiga - jedne od najugroženijih ptičjih vrsta na svijetu
Australska radiotelevizija (ABC) izvijestila je da se golemo jato ovih rijetkih ptica okupilo na području oko grada Bendiga, sjeverozapadno od Melbournea.
S obzirom na to da u divljini živi tek oko 750 jedinki, stručnjaci pretpostavljaju da bi ovo jato moglo predstavljati gotovo cijelu preostalu populaciju te vrste, prenosi Yahoo!.
Ekolog: Ostavljam sve i odlazim tamo
Kad je čuveni ekolog za divlje životinje Chris Tzaros čuo vijest o neobičnom okupljanju, reagirao je instinktivno i tipično australski. 'Zaboravite sve, ostavit ću sve i otići tamo i pogledati', rekao je prije šestosatne vožnje do Bendiga. Njegova reakcija nakon dolaska? 'Bilo je to nevjerojatno', kaže.
Naziv 'brza papiga' nije slučajan. Ova zapanjujuće vitka i okretna vrsta poznata je po iznimnoj brzini i dugim migracijama. Gnijezde se na Tasmaniji, a ostatak godine provode putujući po jugoistočnoj Australiji u potrazi za hranom. Neki jata odlaze čak do sjevernog Queenslanda, što znači da prelaze i do 4000 kilometara, najdužu migraciju zabilježenu kod bilo koje vrste papiga na svijetu, prema podacima organizacije BirdLife Australia.
Na rubu izumiranja
Unatoč spektakularnom prizoru, stručnjaci upozoravaju da se brze papige nalaze na rubu izumiranja. Njihova su prirodna staništa desetljećima uništavana zbog širenja poljoprivrede i urbanizacije, a dodatnu prijetnju predstavljaju im šećerne jedrilice, odnosno sisavci uneseni na Tasmaniju, jer otimaju njihova jaja i mladunce. Bez ozbiljnih mjera zaštite znanstvenici upozoravaju da bi ova prekrasna vrsta ptica mogla nestati do 2031. godine.
Snimke jata pokazuju koliko tehnologija može biti ključna u očuvanju ugroženih vrsta. Fiksne kamere postavljene uz staze, kao i fotografije amatera i profesionalaca, mogu mnogo toga otkriti o kretanju i potrebama vrste, a bez ometanja njihova prirodnog okruženja.
Ti podaci, ističu stručnjaci, mogu pomoći u planiranju budućih strategija zaštite, ali i u izmjeni načina na koji se izrađuju izvješća o utjecaju na okoliš. Trenutno se ta izvješća najčešće temelje na vrstama koje su prisutne cijele godine, a ptice koje migriraju, poput brzih papiga, često se zanemaruju jer se u tom području zadržavaju samo sezonski.
Poziv na buđenje
'Ne moramo uništavati stanište svaki put kada želimo uspostaviti novo stambeno naselje za ljude', poručio je Tzaros za ABC, dodajući da bi ovaj neobični događaj mogao potaknuti preispitivanje odnosa između razvoja i očuvanja prirode.
Stručnjaci se nadaju da će golemo jato koje je iznenadilo Viktoriju poslužiti kao poziv na buđenje, jer ako brze papige nestanu, s njima će zauvijek otići i jedan od najneobičnijih prizora s australskog neba.