Osvanulo golemo jato jedne od najrjeđih vrsta ptica na svijetu: Ostavljam sve i smjesta idem tamo!

Australska radiotelevizija (ABC) izvijestila je da se golemo jato ovih rijetkih ptica okupilo na području oko grada Bendiga, sjeverozapadno od Melbournea.

S obzirom na to da u divljini živi tek oko 750 jedinki, stručnjaci pretpostavljaju da bi ovo jato moglo predstavljati gotovo cijelu preostalu populaciju te vrste, prenosi Yahoo!.

Ekolog: Ostavljam sve i odlazim tamo

Kad je čuveni ekolog za divlje životinje Chris Tzaros čuo vijest o neobičnom okupljanju, reagirao je instinktivno i tipično australski. 'Zaboravite sve, ostavit ću sve i otići tamo i pogledati', rekao je prije šestosatne vožnje do Bendiga. Njegova reakcija nakon dolaska? 'Bilo je to nevjerojatno', kaže.

Naziv 'brza papiga' nije slučajan. Ova zapanjujuće vitka i okretna vrsta poznata je po iznimnoj brzini i dugim migracijama. Gnijezde se na Tasmaniji, a ostatak godine provode putujući po jugoistočnoj Australiji u potrazi za hranom. Neki jata odlaze čak do sjevernog Queenslanda, što znači da prelaze i do 4000 kilometara, najdužu migraciju zabilježenu kod bilo koje vrste papiga na svijetu, prema podacima organizacije BirdLife Australia.