Ostojić o slučaju Tolušić: Čudi me da SOA sukladno zakonu nije izvijestila DORH

O montaži i falsificiranju fotografija na kojima je navodno potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, oglasio se i predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić

'Već duže vrijeme upozoravamo na situaciju da falsificiranje i konstruiranje može ozbiljno ugroziti sigurnost ne samo državnih dužnosnika, već je to udar na sigurnost svih ostalih građana. Ako su spremni takve stvari raditi dužnosnicima, što se onda može dogoditi običnom građaninu. Sad već imamo inflaciju ovakvih događaja, ovo s Tolušićem nije prvi put da se događaju takve stvari, podsjetio bih na stare stvari poput afere Barbika', kazao je Ostojić novinarima u Saboru.

Potvrdio je da će kao predsjednik Odbora za unutarnju politiku tražiti informacije i od DORH-a, ali i od SOA-e jer je, po njegovom mišljenju, u proceduri zaobiđen zakon.

'SOA je po zakonu ako nađe na elemente kaznenog djela o tome dužna obavijestiti DORH, no čudno je zašto se to dogodilo i da je sve izašlo van, a da se onda pokrenula institucija', kazao je Ostojić, napovemnuvši da se prvi put događa da je sve prvo izašlo u medije, da se Vlada očitovala i da se tek nakon toga izvijestilo DORH.

'Iznenđuje me kada glavni državni odvjetnik bude iznenađen i mora zamoliti da se postupi po zakonu. Čudi me takva situacija, dali su priliku svima onima koji sumnjaju da je to kontrola štete', kazao je Ostojić.