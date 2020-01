Osnivač zaklade Tijana Jurić skuplja dokaze o pet moćnika u Srbiji koji zlostavljaju djecu

Osnivač zaklade Tijana Jurić, Igor Jurić iz Subotice, objavio je da je pet moćnika iz Beograda, Novog Sada i Subotice zlostavljalo djecu, i kaže da će u slučaju da mu se nešto dogodi, ti dokazi završiti u javnosti, objavio je u srijedu dnevni list 'Večernje novosti'

Objava koja ostavlja bez riječi, prema navodima Jurića, je 'javna tajna' koju do sada nitko nije imao hrabrosti objaviti.

ZZnao sam da to postoji, točnije svi u društvu, pa i vi, novinari, posebno znate da je to, kako se popularno naziva, 'javna tajna'. Prvi put su nam ljudi koji poštuju rad zaklade i koji nam vjeruju dostavili i određene dokaze', naveo je Jurić.

'Konkretno, radimo već dugo na ovome, teško je doći do ovih ljudi, teško je dokazivo sve o čemu pričam. Ljudi koji su uključeni u borbu protiv trgovine ljudima znaju o čemu govorim. Prijave ćemo podnijeti onda kada bude dovoljno dokaza da ih pošaljemo tamo gdje im je i mjesto. Imamo materijal da ih objavim, ali meni to nije cilj. Želim da ih vidim u zatvoru', poručio je on, prenose 'Novosti'.

U razgovoru s pravnim timom, dodao je, 'složili smo se da moramo doći do još nekoliko ključnih stvari. Svjesno sam ovo objavio, da ti ljudi znaju da mi znamo za njih. Hvala i hrabrim ljudima koji mnogo riskiraju time što nam pomažu'.

'Iskreno, strašno mi je uopće pomisliti da se takvi ljudi šeću slobodno, a još mi je strašnije što veliki broj njih ima određeni utjecaj u društvu. Protiv toga se treba boriti, veliki broj ljudi me ohrabruje, a istodobno mi govore da se čuvam. Dakle, gotovo svi građani zemlje znaju da to postoji, ali također da su ti ljudi opasni', naveo je Jurić.

Zaklada Tijana Jurić je neprofitna organizacija osnovana 2015. sa zadaćom da svojim djelovanjem poboljša sigurnost djece u Srbiji.

Osnovao ju je Igor Jurić čija je kćer Tijana bila žrtva mesara iz Surčina Dragana Đurića koji ju je poslije otmice u mjestu Bajmok pokušao silovati a potom je zadavio. Zakopao ju je na divljem smetlištu pokraj Sombora što je otkriveno poslije 13 dana potrage, kada je mesar uhićen.

Ožalošćeni otac osnovao je zakladu i angažiran je u akcijama prevencije i brzog otkrivanja nestale djece. Prvi korak u započetoj borbi za njihovu veću sigurnost ostvaren je u srpnju 2015. izmjenom Zakona o policiji, nazvanom Tijanin zakon.