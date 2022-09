Osječko-baranjska županija proglašena Europskom regijom sporta

Osječko-baranjska županija proglašena je Europskom regijom sporta za 2024., izvijestio je u četvrtak ured župana Ivana Anušića

To je, kažu, rezultat višemjesečnog rada na kandidaturi, koja je rezultirala izradom dokumenta o razvoju sporta, sportske infrastrukture i sportskih postignuća na području Županije i nedavnim posjetom visoke delegacije organizacije ACES -European capitals and cities of sport.

Prilikom trodnevnog boravka, predsjednik organizacije Gian Francesco Lupattelli obišao je najznačajnije sportske objekte, terene i događanja u Osječko-baranjskoj županiji, a sada je stigla i službena potvrda da je te županija izabrana za Europsku regiju sporta 2024., stoji u priopćenju.