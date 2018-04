Osječki gradonačelnik podnosi izvješće o radu, pogledajte čime se pohvalio

Najstariji gradonačelnik u Hrvatskoj, osječki Ivan Vrkić 'zagrizao' je u svoj drugi mandat, a vlast je osvojio s neuobičajenim koalicijskim partnerima, HNS-om, SDP-om, ANU-om (Aktivnim nezavisnim umirovljenicima) kojima su se u gradskom vijeću priklonili Most te bivši HDSSB-ovci. Oporbe gotovo i nema. Pred gradske zastupnike koji su bili na tromjesečnoj stanci, sprema stati prvi puta ove godine i to s izvješćem o polugodišnjem radu

Prvi čovjek Osijeka u svojem izvješću navodi kako je za to vrijeme grad otplatio 26,5 milijuna kredita, ali se istovremeno zadužio za dva nova i to svaki na po deset godina. Dok je 15 milijuna kuna Osijek 'podigao' kod OTP banke za projekte iz unapređenja energetske učinkovitosti, drugi je od 45 milijuna kuna kod Zagrebačke banke za financiranje kapitalnih projekata iz gradskog proračuna.

Od kada je preuzeo novu/staru gradonačelničku dužnost, sredinom prošloga lipnja pa do kraja prošle godine, broj se zaposlenih u Gradskoj upravi povećao za jednoga, narastao je s 219 na 220.

Vrkić se za prvih šest mjeseci mandata pohvalio i uređenjem desne obale rijeke Drave, odnosno šetnicom između dva mosta, od stare luke Tranzit do cestovnog mosta dr. Franjo Tuđman u Osijeku. Zajednički je to projekt koji je Grad realizirao s Hrvatskim vodama, vrijedan gotovo sedam milijuna kuna.

Za polugodišnjeg Vrkićeva mandata donesena je i nova odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata. Tako po novom osječki barovi mogu tražiti produljenje do najviše dva sata iza ponoći i to 12 puta godišnje dok im se za Božić i Novu godinu dopušta rad do 6 sati.

Osječani planiraju, navodi se u istom izviješću, prijaviti i projekt IT parka na fondove Europske unije jer u gradu djeluje sve veći broj tvrtki u području novih tehnologija.