Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić negativan na koronavirus

Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić, koji je proteklih pet dana bio u samoizolaciji, u utorak je obavio kontrolni test koji je pokazao da je negativan na koronavirus, izvijestila je u srijedu osječka Gradska uprava.

"Rezultat testa gradonačelnika je negativan, no, on ostaje u samoizolaciji do 29. lipnja kada će biti učinjen drugi kontrolni test na prisustvo virusa. Gradonačelnik svoje poslove nastavlja obavljati od kuće", priopćeno je iz osječke Gradske uprave.