Gradonačelnik Osijeka završio u samoizolaciji

Iako mu samoizolacija nije određena, u nju se sam stavio i gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić, koji je prije pet dana bio u kontaktu s muškarcem kojemu je zaraza potvrđena u petak.

'Riječ je o mom susjedu, a kako živimo u istoj zgradi prije pet dana me je posjetio. On tada nije imao nikakve simptome, ali je ispalo dobro da smo bili na distanci jedan od drugoga i da se nije dugo zadržao. Nakon što mu je potvrđena zaraza i mene je o tome obavijestio, a ja sam se javio epidemiolozima, koji su mi rekli da će me testirati sedam dana nakon našeg susreta. Do tada ću odgovorno ostati u stanu i čekati nalaze testa nakon čega ću odlučiti hoću li nastaviti s radom i s terapijama koje imam u Bizovačkim toplicama', rekao je Vrkić, koji zbog prošlogodišnje kardiokirurške operacije te moždanog udara spada u rizičnu grupu ljudi, za Jutarnji list.