Osječani imaju novu 'zvijer' za obračun s komarcima, letio je osam dana: 'Bio je to epski pothvat'

Na pistu osječke Zračne luke sletio je jedinstven zrakoplov u Europi. Stigao je iz Kanade, a do Osijeka je letio osam dana! Kako bi prevalio toliki put, zaustavio se u Nuuku na Grenlandu pa nastavio do islandske prijestolnice Reykjavika , da bi potom napravio pauzu u Braunschweigu u Donjoj Saskoj u Njemačkoj, a zatim stigao u Zagreb i konačno sletio u Osijek . Posljednju etapu preletio je pilot Krešimir Vlašić, čiji je otac donedavno bio i posljednji poljoprivredni pilot u Hrvatskoj, s kojim smo ranije razgovarali za tportal . Sada je dobio nasljednika.

Potraga za novim zrakoplovom koji će ići u obračun s komarcima u gradu na Dravi krenula je još prošle godine. Vlašiće je to odvelo preko oceana, do Kanade. Ondje je Krešimir s ocem Miroslavom prošao i obuku, a potom su se odlučili i za kupnju zrakoplova na kojem su učili.

Veća nosivost omogućit će da se tretiranje komaraca obavi u jednom letu, bez potrebe za slijetanjem zbog ponovnog punjenja, a to znači - učinkovitije djelovanje iz zraka.

Za prelet preko oceana angažirali su tvrtku s Floride.

Let preko Sjevernog pola

'Sam se jednostavno ne bih usudio', priznaje Krešimir u razgovoru za tportal.

'Zrakoplov leti do 200 kilometara na sat. Letjelo se u malim etapama do Hrvatske. Išao je preko čistog snijega i leda, bilo je minus 23 stupnja iako u kabini ima grijanje. No ovo je bio epski pothvat', kratko je opisao Krešimir put koji je prevalio novi zrakoplov do slavonske ravnice.