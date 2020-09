Orban uvjeren u Trumpovu pobjedu, nema plana B

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u petak da je uvjeren u pobjedu Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima u studenome i dodao da nema plana B ako ishod bude drugačiji

"Jedini razlog zbog kojeg sjedim ovdje nakon što sam u politici proveo 30 godina jest to što uvijek vjerujem u svoj plan A", izjavio je Orban u razgovoru za Reuters.

"Imamo izuzetno dobre odnose s Trumpom. Razina otvorenosti i prijateljstva i međusobnog pomaganja bit će niža (ako pobjedi kandidat demokrata Joe Biden). No, moja računica je OK. On (Trump) će pobijediti!".