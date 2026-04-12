Orban u borbi za opstanak: 'Ovdje sam da pobijedim'

'Ovdje sam da pobijedim', rekao je mađarski premijer Orban nakon glasanja na biračkom mjestu u glavnom gradu Budimpešti.
Birališta na izborima za parlament sa 199 mjesta otvorena su u šest sati ujutro, a zatvaraju se u 19 sati.
Prema anketama, izbori bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu Viktora Orbana, uzdrmati Rusiju i potresti desničarske krugove diljem Zapada, uključujući Bijelu kuću američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Ankete javnog mnijenja u posljednja dva tjedna pokazale su da Orbanova stranka Fidesz zaostaje za Tiszom, novom strankom desnog centra Petera Magyara, za sedam do devet postotnih bodova.