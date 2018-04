'Opstanak Plenkovića na vrhu HDZ-a u rukama Crkve: Sve će biti jasno nakon prosvjeda u Splitu'

Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković nalazi se pod teškim udarom desnice koja glasno zaziva njegov odlazak što dalje, po mogućnosti u Bruxelles. Plenković je u srijedu i sam otvoreno priznao da dio zastupnika HDZ-a koristi situaciju oko Istanbulske konvencije kako bi ga destabilizirao, kazavši da je 'kontekstualno to moguće zaključiti'. Politički analitičar Žarko Puhovski za tportal je analizirao kakve bi implikacije za političku scenu mogao imati ovaj desno-crkveni udar na Plenkovića

Puhovski smatra da je dugoročno za opstanak Plenkovića na čelu HDZ-a i Vlade ključno to kako će se prema njegovoj budućnosti odrediti Crkva i želi li ostati dnevno angažirana u politici, što će se vidjeti na novom prosvjedu protiv Istanbulske konvencije u četvrtak predvečer u Splitu. Krajnji cilj udara na Plenkovića, slaže se, je njegovo micanje s čelnog mjesta predsjednika HDZ-a i instaliranje novog predsjednika koji će svjetonazorski biti više po ukusu Kaptola.

No sugovornik tportala misli da im je problem to što Plenkovićevi protivnici unutar HDZ-a nemaju drugi zajednički nazivnik osim toga što su protiv njega. 'Davor Ivo Stier je i dalje bliži Plenkoviću nego Milijanu Brkiću, a sad su protiv Plenkovića. U tom pogledu Plenković nije ozbiljno ugrožen jer nema tu negativnu snagu kakvu ima Tomislav Karamarko da poveže ljude protiv sebe', ocjenjuje politički analitičar. >>> Jača fronta protiv Plenkovića u vrhu HDZ-a, Brkić poslao snažnu poruku Puhovski smatra da je riječ o privremenoj koaliciji ljudi koji su u mnogočemu različiti; jedni su svjetonazorski motivirani, kao Stier, a drugi su motivirani nezadovoljstvom svojom pozicijom u stranci, kao Brkić i Miro Kovač, tako da to nije ozbiljan problem toliko dugo dok se radi o svjetonazorskim pitanjima. Pravo stanje stvari, mišljenja je, vidjet će se ne oko izjašnjavanja o Istanbulskoj konvenciji, nego o povjerenju potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva Martini Dalić u Hrvatskom saboru. 'U odlučivanju o Dalić, Plenković u prednosti' Puhovski smatra da će za Plenkovića biti pozitivno to ako protivnika Konvencije bude manje od 10, ali može podnijeti i da ih bude više jer će odluka svejedno proći. 'Kad je riječ o odlučivanju o povjerenju Martini Dalić, tu Plenković ima prednost da većinu mora dobiti oporba. Ako to prođe, on ostaje dovoljno jak i nije ozbiljno kratkoročno ugrožen', vjeruje Puhovski.

Međutim dugoročno je pitanje što će biti s Crkvom - hoće li ostati na tome da se dnevno angažira, što će se vidjeti na prosvjedu u Splitu, ili ne. Paradoksalna je situacija, kaže, da taj skup organiziraju ljudi iz HDZ-a, ali ga ne organizira HDZ. Očito je da masa koja prosvjeduje na platformi protiv Istanbulske konvencije ne planira osnovati stranku ili izaći na izbore gdje bi pokušali svoje zahtjeve politički artikulirati, već žele promjene u HDZ-u. Žele da se HDZ okrene više udesno i bude znatnije pod kontrolom Kaptola.

Puhovski kaže da je tome razlog to što su svi koji su kod nas krenuli u novu stranku loše prošli. Zbog toga smatra da će Stier ostati u HDZ-u, jer nema gdje, ali bi demokratska logika zahtijevala da ode s mjesta političkog tajnika. 'Da je pristojan, sam bi dao ostavku. No on se ne bori i ne priznaje izborni program HDZ-a, a sam je prije nekoliko godina pisao izvještaj za Europski parlament u kojem je normalno operirao pojmovima roda', jasan je Puhovski. Najžešći Plenkovićevi protivnici, dojam je koji se može steći nakon njihovih brojnih istupa, očekuju da će Plenković brzo otići s mjesta predsjednika HDZ-a te da će desna struja prevladati i na čelu stranke instalirati svoga čovjeka. Puhovski kaže da i ljevica i desnica priželjkuju Plenkovićev pad, jedni da se imaju protiv koga boriti, a drugi da budu na vlasti.