Hrastovci izašli iz braka s HDZ-om pa vrbuju nove političke partnere

Predsjednik stranke Hrast Ladislav Ilčić te njegovi stranački kolege Hrvoje Šlezak i Hrvoje Zekanović komentirali su izlazak iz vladajuće koalicije

'Veliko vijeće Hrasta je odlučilo izaći iz koalicije. Pokazali smo spremnost na suradnju, dobru volju, uvjeravali i razgovarali, ali postoje granice ispod kojih se ne može proći. Ovo je jedan novi početak. Hrast poziva na okrupnjavanje političkih opcija za koje vjerujemo da postoje, one koje se zalažu za temeljne vrijednosti i mislimo da takva politička opcija ima budućnost. Pozivam ljude da dođu na skup u Splitu jer je Konvencija indikator smjera u kojem će se hrvatsko društvo razvijati', rekao je Ilčić koji nije želio prejudicirati tko bi mogli njihovi budući politički partneri, ali smatra da će odaziv biti velik. Osvrnuo se i na ostavku koju je dao.

'Činom smo dali do znanja da dajemo ostavku. Procedura ostavke traje par dana, kao i kad sam dao ostavku kod potpredsjednika Vlade Davora Ive Stiera', rekao je Ilčić.

Upitan je postoji li šansa da Matko Glunčić da ostavku i je li ikako povezan sa strankom Hrast, no na pitanje je odgovorio Hrvoje Zekanović.

'Nikada ga nitko iz stranke Hrast nije povezivao sa strankom Hrast, on nije član ni HDZ-a. Rekli smo da je izabran kao najbolji kandidat i to i dalje tvrdimo i toga je i on svjestan. Svjestan je i da ga se odrekao i premijer Plenković, kao što se odrekao mnogih i kao što se odrekao Obiteljskog zakona', rekao je Zekanović.

Na pitanje ima li šanse za ponovnU suradnju s vladajućoj koalicijom Ilčić je jasan.

'Bit će zakona kod kojih je svejedno jeste li u vladajućoj koaliciji ili u opoziciji, sve će ovisiti o kvaliteti predloženih zakona, ali oko temeljnih stvari nećemo više biti dio vladajuće politike dok god vode politiku kakvu sada vode.'