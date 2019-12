Opoziv neće proći: Trump će tek sad dobiti snažnu injekciju za žestok protunapad

Zastupnički dom američkog Kongresa izglasao je sinoć opoziv predsjednika Donalda Trumpa, no iako je time postao treći američki predsjednik koji se našao u toj poziciji, priča s njegovim odlaskom s čelnog mjesta SAD-a nije gotova. O tome kakvi su daljnji scenariji, za tportal je govorio vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović

Iako je u Zastupničkom domu izglasan opoziv, za njega još mora glasati Senat i to dvotrećinskom većinom. A tu za demokrate, koji su i pokrenuli postupak opoziva, nastaje problem. Većinu u Senatu, naime, drže republikanci, a ako se pita vanjskopolitičkog analitičara Branimira Vidmarovića, teško da će doći do preokreta pa i da republikanci podrže opoziv predsjednika iz svojih redova.

'Rasprava u siječnju ide u Senat i to tamo neće proći jer je za to potrebna dvotrećinska većina. Još nije bilo situacije da je Senat ikoga opozvao, a posebno neće u ovoj situaciji. Republikanci doživljavaju postupak opoziva kao osobni napad i na neki način to i jest predizborna kampanja demokrata. S obzirom na to da su se američka javnost i politički establišment navikli na cijeli koloplet kontroverzi oko Trumpa i da se protežu istrage, u samom procesu opoziva i na saslušanjima nema ništa spektakularno, koliko god paradoksalno zvučalo, što bi promijenilo mišljenje birača ili samog establišmenta. Mislim da je Nancy Pelosi (op.a., predsjednica Zastupničkog doma iz redova demokrata) znala da to neće proći, ali je sigurno da su demokrati mislili da će tijekom saslušavanja svjedoka za vrijeme slaganja optužnice iznjedriti neki zanimljiv detalj i pikanteriju te da će to utjecati na javnost u predizbornoj godini', kaže Vidmarović.

Iako se spekulira da bi proces opoziva mogao smanjiti Trumpovu popularnost i možda ugroziti njegove šanse za izbor, Vidmarović ne vjeruje u takav scenarij.

'Njegova je popularnost dosta stabilna, oko 40 posto. Prema istraživanju javnog mišljenja Pew Research Centra, proces opoziva najviše je zainteresirao demokrate i njihove glasače, a republikanci su izgubili interes i nisu impresionirani opozivom. Među republikancima ne bi trebalo doći do veće promjene jer čak i ako duboko u sebi vjeruju da je Trump zloupotrijebio moć, to je ono što treba republikancima i što traže njihovi birači', kaže Vidmarović.