Oporba protiv Bačićevih zakona: 'Borit ću se svim silama da ne zažive, ako treba idemo i na prosvjede!'

Saborska oporba i dalje je vrlo kritična prema paketu zakona koji se tiču prostornog uređenja i gradnje smatrajući da i dalje pogoduju privatnim investitorima, a ne isključuje ni prosvjede da zaustave donošenje zakona

Potpredsjednica saborskog Odbora za prostorno uređenje i i graditeljstvo SDP-ova Jasenka Auguštan-Pentek tvrdi da Vlada želi prisilno provesti zakone kako bi pogodavala krupnom kapitalu. "Nakon devedesetih godina privatizacije i pretvorbi, pa preko Sanadera, pa i Agrokora, sada žele uzeti ono što nam je najvrijednije i što nam je ostalo, a to je očuvana zemlja, prostor u kojem živimo i kakav je i sada, ali i za buduće generacije. Više nije pet do dvanaest, nego već dvanaest i petnaest kada se i HAZU očitovao i tražio da se tri sporna zakona povuku iz procedure i barem, koliko se ja sjećam, ovo je po prvi put da oni tako javno reagiraju i traže premijera da se ovi zakoni hitno povuku i da idu natrag na analizu", rekla je Auguštan-Pentek.

Na tvrdnju ministra da je osnovni cilj priuštivo stanovanje odgovorila je kako to ne može biti točno jer "imamo brojna, neizgrađena građevinska područja na kojima se može graditi priuštivo stanovanje". Dodala je i da se ni postojeći stanovi koje imamo nisu stavili u tu funkciju iako se to obećavalo. Upozorila je i da je nemoguće da se urbanistički planovi donesu u zadanom roku koji je sada tri godine, ali i dalje nedovoljno, jer ni država nije bila u stanju u 10 godina donijeti svoje prostorne planove, a sada očekuje da svi zavodi i privatnici koji se bave prostornim planiranjem u gradovima i općinama izrade urbanističke planove. Ističe da znaju da je to nemoguće i da će, kaže, doći neki investitor direktno u ministarstvo i dobiti dozvolu za gradnju. Najavila je da će se boriti svim silama da zakoni ne zažive što uključuje i prosvjede i da se Vladi žuri jer želi nekome pogodovati. Dovoljno je reći, istaknula je, da je reagirao i HAZU koji to rijetko čini što samo potvrđuje koliko je situacija alarmantna. Ni u Mostu o zakonu ne misle ništa dobro, pa Zvonimir Troskot također spominje reakciju HAZU-a. "Čim je reagirala hrvatska akademska zajednica, dakle intelektualna elita Hrvatske, koja traži povlačenje zakona kao i činjenica da se Vladi žuri u donošenju zakona sve su to jaki signali da se potencijalno pogoduje građevinskoj mafiji koja stoji u pozadini", ističe Troskot.

Tvrdi i da se na ovim zakonima primjenjuje isti "modus operandi" kao i u aferi "plin za cent" i da treba dobro pogledati vlasnike kompanija koji su gradili u zadnjih pet godina u najvećim gradovima i vidjeti kada su te kompanije otvorene, a otvorene su prije par godina i danas imaju milijunske prihode jer su znali da će upravo oni dobivati poslove. Kada sve to pospajate u jednadžbu, vidi se, kaže Troskot, da se ovo užurbano donošenje namješta građevinskoj mafiji. Marin Živković iz Možemo! uvjeren je da Zakon o prostornom uređenju i u drugom čitanju pogoduje privatnim investitorima omogućujući im da "grade kako i gdje žele" bez obzira na prostorne planove gradova. Omogućava se, tvrdi, i širenje građevinskog zemljišta mimo uobičajenih demokratskih procedura i mimo prostornih planova. "Ako gradovi ne stignu napraviti plan kako će izgraditi infrastrukturu i omogućiti novac za to, ministarstvo kaže da će unatoč tome izdati dozvolu, sada ne nakon dvije, nego tri godine, što znači da će u pojedinim kvartovima u kojima će se ta naselja kao paraziti nastaniti, biti manje mjesta u vrtićima, imat ćemo veće gužve, teže ostvarivu jednosmjensku nastavu, sve ono što zahtijeva plansko razvijanje grada. To se ne može interpretirati nikako drugačije nego pogodovanje investitorima", tvrdi Živković.

Na tvrdnje ministra da se želi ubrzati priuštivo stanovanje, Živković ga je javno upitao hoće li gradnja luksuznih stanova smanjiti cijenu najma ili povećati pristupačnost stanovanja i dodao kako sumnja da će se gradnjom luksuznih nekretnina na elitnim lokacijama to omogućiti i da je jedina posljedica toga da će neki dobro zaraditi. Na pitanje zašto se Vladi žuri s donošenjem zakona jer su prošla samo dva tjedna između dva čitanja, Živković je odgovorio da je jedini razlog brzine da se "zadovolje oni kojima zakon ide u prilog, a to su isključivo investitori". Kritična je bila i nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić koja također misli da zakoni pogoduju privatnim investitorima i da se Vladi zato žuri bez obzira na mnogobrojne primjedbe, pa se javio i inače tromi i inertni HAZU tražeći da se donošenje zakona odgodi.