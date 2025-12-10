Papa opomenuo europske ultrakonzervativce: 'Ne budite zarobljeni u prošlosti'

Europski identitet "može biti shvaćen i promican samo uz upućivanje na njegove judeo-kršćanske korijene", rekao je američki Papa u govoru u Vatikanu pred članovima političke skupine Europskih konzervativaca i reformista u Europskom parlamentu.

Europski konzervativci i reformisti (ECR) nacional-konzervativna su, euroskeptična i anti-federalistička politička skupina u Europskom parlamentu koja okuplja 80 europskih zastupnika iz 18 zemalja. Uključuje stranke kao što su Braća Italije talijanske premijerke Giorgie Meloni (krajnja desnica) i poljska nacionalistička stranka Pravo i pravda (PiS).

Papa je u govoru pred tim zastupnicima naglasio "intrinzičnu vezu između kršćanstva i europske povijesti", podsjetivši na doprinos "članova kršćanskih zajednica" europskom društvu, od umjetnosti i glazbe do znanosti.