objasnio europski identitet

Papa opomenuo europske ultrakonzervativce: 'Ne budite zarobljeni u prošlosti'

I.K./Hina

10.12.2025 u 15:42

Papa Lav
Papa Lav Izvor: EPA / Autor: RICCARDO ANTIMIANI
Bionic
Reading

Papa Lav zauzeo se u srijedu pred europskim ultrakonzervativnim zastupnicima za socijalno kršćanstvo, pozvavši ih da ne ostanu "zarobljeni u prošlosti", te je naglasio judeo-kršćanske korijene Europe.

Europski identitet "može biti shvaćen i promican samo uz upućivanje na njegove judeo-kršćanske korijene", rekao je američki Papa u govoru u Vatikanu pred članovima političke skupine Europskih konzervativaca i reformista u Europskom parlamentu.

Europski konzervativci i reformisti (ECR) nacional-konzervativna su, euroskeptična i anti-federalistička politička skupina u Europskom parlamentu koja okuplja 80 europskih zastupnika iz 18 zemalja. Uključuje stranke kao što su Braća Italije talijanske premijerke Giorgie Meloni (krajnja desnica) i poljska nacionalistička stranka Pravo i pravda (PiS).

Papa je u govoru pred tim zastupnicima naglasio "intrinzičnu vezu između kršćanstva i europske povijesti", podsjetivši na doprinos "članova kršćanskih zajednica" europskom društvu, od umjetnosti i glazbe do znanosti.

Papa je također pozvao da se "odgovori na izazove siromaštva, društvene isključenosti, ekonomske nesigurnosti te klimatske krize, nasilja i rata".

"Paziti na to da se glas Crkve, putem njezine socijalne doktrine, i dalje čuje ne znači povratak u prošlost, nego da treba zajamčiti očuvanje resursa bitnih za buduću suradnju i integraciju", naglasio je. 

ECR je u nizu objava na platformi X u utorak pozvao da se "kršćanski plamen u Europi održi živim" zbog rizika da se ona pretvori u "muzej bez budućnosti".

