Vučić i dalje ne vadi Hrvatsku iz usta: 'Nema Titovu karizmu. Za njim se vuče samo crnilo'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas će se u Bruxellesu susresti s predsjednicima Europske komisije Ursulom von der Leyen i Europskog vijeća Antonijem Costom, što domaćoj javnosti u svom stilu teatralno najavljuje kao 'velik i važan', skoro pa povijesni sastanak

Uoči toga u javnost je pustio ideju koju želi predstaviti kao probni balon, a zapravo je više dimna zavjesa za bezbroj problema i pritisaka s kojima se suočava na domaćem i međunarodnom planu i jezikovu juhu koju bi mogao dobiti u Bruxellesu, gdje su sve manje blagonakloni prema njegovu izvrdavanju obaveza, levitiranju u međunarodnim odnosima i ispraznoj slatkorječivosti: Vučić sada predlaže da cijeli zapadni Balkan bude zajedno primljen u Europsku uniju.

'Ulazak zapadnog Balkana u cjelini u EU je najbolja ideja. Ako netko bude izostavljen, što ćete učiniti s tim zemljama? I znam da svi pričaju o harmonizaciji, ali ovdje se ne radi samo o budućnosti regije, već i o budućnosti Europe. Ako nas prime sve zajedno, bez iznimke, svi će se osjećati bolje, i Albanci i Bosanci... Čujem samo dobre reakcije na ovu ideju i to ću reći Antoniju Costi i Ursuli von der Leyen', rekao je Vučić. Crnogorci ga spuštaju na zemlju Nije sasvim jasno otkud mu dolaze 'samo dobre reakcije' jer prva i zasad jedina, ona iz Crne Gore, ne bi mogla biti protumačena baš tako: 'Slažem se da bi za cijeli zapadni Balkan EU trebao biti konačno odredište. Međutim mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. godine i navijamo da zaista požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja', objavio je crnogorski premijer Milojko Spajić.

Saglasan sam da bi čitavom Zapadnom Balkanu EU trebalo da bude finalna odrednica.

Međutim, mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. godine i navijamo da istinski požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja. 🇲🇪🇪🇺 pic.twitter.com/ldU0x03QL9 — Milojko Spajić (@MickeySpajic) December 9, 2025

Umjesto vlaka - regata Za razliku od Srbije, koja više od tri godine nije otvorila nijedno novo pregovaračko poglavlje s EU-om, niti će tako skoro jer se najmanje osam država Unije tome snažno protivi, Crna Gora napreduje relativno brzo, a tu je i Albanija, zemlja koja je u prethodnim godinama sustigla i prestigla Vučićevu državu. Nerealna ideja o novoj 'balkanskoj karavani' prema Bruxellesu stoga je sasvim očit pokušaj 'šlepanja', zapravo kočenja susjeda. Uostalom, sama Europska unija još je 2003. godine u Solunu usvojila model o pristupanju na temelju vlastitih zasluga, a prispodoba o 'vlaku', dakle povezanoj kompoziciji zemalja, zamijenjena je 'regatom', u kojoj svaka zemlja prolazi ciljnu crtu onako kako je sama jedrila, odnosno ovisno o tome koliko je spretno ukrotila vjetar. U prethodna dva desetljeća to je uspjelo samo Hrvatskoj.

Vučić i Srbija pod njegovim režimom tvrde da se kreću prema tom cilju, no uporno jedre u suprotnom smjeru. Sasvim je jasno da toj državi nema ulaska dok na neki način ne unormali odnos s Kosovom, a u posljednje četiri godine prepreka je i njen otklon od europske politike kada je riječ o odnosu prema Rusiji i kao posljedica toga pojavili su se i problemi oko američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, koje Vučić izbjegava napokon presjeći, a povrh svega jasno je da ima ozbiljan deficit u vladavini prava i slobodi medija, pa i u slučaju bazičnih stvari poput slobodnih i poštenih izbora ili prava na mirne demonstracije. Stoga Vučić, rekli smo, pušta dimne zavjese: prije fantazmagorije o kolektivnom pristupu Balkana Europskoj uniji naoko spontano optužio je Hrvatsku da blokira eurointegracije Srbije, i to navodno jer 'želi biti dominantna sila od Triglava do Istanbula' i u tome joj se ispriječila upravo Srbija jer se 'kao feniks digla iz pepela'.

'Priče o krvožednim ustašama neće pomoći Vučiću' 'Realnost je to da je put Srbije prema Europskoj uniji zaustavljen i da ključnu ulogu u tome ima upravo Srbija, a realnost je i to da ovakvim tempom i pristupom još dugo neće doći do njenog pristupanja', kaže za tportal vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić te primjećuje da Vučićevo često referiranje na Hrvatsku – iz koje ga rijetko tko povlači za jezik – pa i dramatično predstavljanje pisanja nekih medija za koje je i u Hrvatskoj rijetko tko čuo, doista spada u rubriku bizarnosti. 'Vučić ima golemih problema na vanjskom i unutarnjem planu i nikakva priča o krvožednim ustašama neće mu pomoći oko, recimo, kontinuiranih i masovnih prosvjeda mladih i nezadovoljnih ljudi. Tu je i problem s američkim sankcijama NIS-u, koji on ne želi riješiti jer se ne želi zamjeriti Rusima, premda je evidentno to da samoj Rusiji ne pada na pamet pomoći mu. Svoju politiku o 'sjedenju na četiri stolice' Vučić sada zamjenjuje žalopojkama da ga 'nitko ne voli' ni u Americi, ni u Europi, ni u Rusiji, ni u okruženju, pri čemu možda prvi put opisuje situaciju u koju je sam sebe doveo. Ne vole ga previše ni građani Srbije, ali to je posebna priča koja ne mora uvijek koincidirati s rezultatima izbora znamo li način na koji se u Srbiji oni provode i kontroliraju', dodaje Avdagić.

Većinu problema Vučić može riješiti jer ih je sam kreirao Po njemu, ipak, većina problema u kojima se Srbija nalazi lako je rješiva jer Vučić u rukama ima sve poluge vlasti, a dio njih planski je kreirao upravo on sam kako bi se u jednom trenutku pojavio u ulozi spasitelja. 'Sumorno je gledati stupanj njegove kontrole nad kompletnim srpskim društvom i njegovim građanima, a koji je u nekim aspektima nadmašio stanje u SSSR-u u osamdesetim godinama prošlog stoljeća ili Srbije u devedesetima pod Slobodanom Miloševićem; čak i tada ona je, recimo, imala više pluralnosti u medijima', kaže sugovornik tportala.

'Predstavlja se kao reinkarnacija Tita, ali nema tu karizmu' Avdagić smatra da su Vučićeve 'dramatične predstave' neko vrijeme možda bile zanimljive europskim dužnosnicima te su pomalo i uživali, no i njima su s vremenom postale providne jer su shvatili da predsjednik Srbije zapravo ima jednostavan modus operandi: govorio im je ono što su željeli čuti i u tome je bio sjajan. 'Sebe je cijelo vrijeme pokušao predstaviti kao reinkarnaciju Josipa Broza Tita, ne želeći prihvatiti to da živimo u drugim vremenima i da on sam, uostalom, nema ni Titov šarm i karizmu, niti njegovu povijesnu i ratnu pozadinu. Dapače, za Vučićem se vuče samo crnilo: snajper na brdima iznad Sarajeva koji se pokušava pretvoriti u stalak za kamere, izjave o ubijanju 'stotinu vaših za jednog našeg', činjenica da je bio Miloševićev ministar informiranja, pa sve do aktualnih scena prebijanja i gaženja mirnih prosvjednika na ulicama Beograda i Novog Sada', kaže sugovornik tportala i dodaje: 'Ako je nekome u Bruxellesu to danas normalno, onda imamo veći problem nego što smo mislili. No prije će biti da naprosto ne postoji drugi sugovornik u Srbiji, pa se i s ovakvim Vučićem mora na neki način surađivati.'