Onečišćeno more na plaži Donje Čelo na otoku Koločepu kod Dubrovnika

More na plaži Donje Čelo na otoku Koločepu kod Dubrovnika onečišćeno je fekalnim vodama te se ne preporučuje za kupanje, izvijestio je u četvrtak Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

To je u posljednja dva tjedna treća plaža na jugu Hrvatske koja je zatvorena zbog iznenadnog onečišćenja fekalijama. Zavod je more za kupanje na plaži Donje Čelo uzorkovao 10. srpnja, nakon što je dan ranije u večernjim satima Centar 112 dojavio o iznenadnom onečišćenju mora. Analizom uzoraka mora utvrđeno je da ne udovoljava uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. Dodatni uzorci će se uzimati do prestanka onečišćenja.