požar kao turizam?

Apel s omiškog područja: Ne dolazite razgledavati, cisternama ne možemo prolaziti

M. Šu.

16.08.2026 u 15:25

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
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Dok službe saniraju posljedice katastrofalnog požara na omiškom području, iz Lokve Rogoznice stiže apel građanima da ne dolaze automobilima razgledavati opožarena područja. Parkirana vozila stvaraju gužve i otežavaju prolazak cisternama, HEP-u i Vodovodu

Nakon velikog požara na omiškom području nastavlja se intenzivna sanacija terena, no službama sada probleme stvaraju – znatiželjnici.

Iz Lokve Rogoznice pozvali su građane da automobilima ne dolaze razgledavati posljedice požara jer velik broj vozila uz cestu ozbiljno otežava rad ekipama na terenu, piše Dalmacija danas.

Poseban problem imaju cisterne koje prevoze vodu prema višim predjelima Lokve Rogoznice. Na terenu se trenutačno radi na punjenju vodospremnika kapaciteta 400 kubičnih metara.

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'Svakih 50 metara je automobil, ljudi stoje sa strane i gledaju, a mi ne možemo prolaziti cisternama', upozorio je jedan od ljudi angažiranih na sanaciji.

Poručuje da će za obilazak opožarenog područja biti vremena kada završe najvažniji radovi.

'Bit će dana kada se može doći gledati. Pustite sada nas da radimo', apelirao je.

Posljedice požara u mjestu Lokva Rogoznica
  • Posljedice požara u mjestu Lokva Rogoznica
  • Posljedice požara u mjestu Lokva Rogoznica
  • Posljedice požara u mjestu Lokva Rogoznica
  • Posljedice požara u mjestu Lokva Rogoznica
  • Posljedice požara u mjestu Lokva Rogoznica
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Posljedice požara u Lokvi Rogoznici i okolici Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL

Osim cisterni, na području su angažirani djelatnici HEP-a i Vodovoda, koji pokušavaju što prije obnoviti infrastrukturu i normalizirati život stanovnika pogođenih požarom.

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